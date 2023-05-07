Leclerc, Miami GP öncesi yeni vites kutusuna geçti

Monakolu pilot, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında aracının kontrolünü kaybetmiş ve spin atarak bariyerlere çarpmıştı.

Temasın ardından araçta önemli miktarda hasar oluştu ve Ferrari, SF-23 garaja getirildikten sonra kapsamlı bir analiz yaptı.

Yapılan inceleme sonrası Ferrari mühendisleri araçtaki bazı parçaları değiştirmeye karar verdiler.

Leclerc yeni bir tabana, yeni bir arka kanada ve bu sezon için izin verilen dört vites kutusundan üçüncüsüne geçti.

İlginç şekilde Verstappen de cumartesi günü bu yılki üçüncü vites kutusuna geçmişti.

Leclerc'in aracındaki tüm yeni parçalar, öncekilerle aynı özelliklere sahip olduğu için Leclerc, herhangi bir ceza almayacak. Bu da pozisyonunu koruyacağı anlamına geliyor.