Leclerc, Miami GP öncesi yeni güç ünitesine geçti

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Bu hafta sonu sezonun beşinci yarışı yapılacak ve bazı takımlar daha şimdiden ikinci, hatta üçüncü güç ünitelerine geçtiler.

Motorsport.com, Ferrari'nin stratejik kararlar gereği bu hafta sonu Charles Leclerc'i ikinci güç ünitesine geçireceğini öğrenmişti. Bu durum bugün FIA tarafından doğrulandı.

Yapılan açıklamaya göre Charles Leclerc'in yanı sıra Haas ve Alfa Romeo pilotları bu yılki ikinci içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiler. Pierre Gasly ise üçüncü ünitelerini aldı.

Zhou harici Leclerc, Gasly, Bottas, Magnussen ve Schumacher yeni bir MGU-K da aldı.

Sainz, yeni güç ünitesine Imola'da geçtiği için herhangi bir değişiklik yapmadı.

Öte yandan Lance Stroll ve Nicholas Latifi ikinci enerji depolama ünitesine, Sebastian Vettel ise ikinci kontrol elektroniğine geçti.

Son olarak Leclerc, Gasly, Bottas ve Schumacher yeni bir egzoz da aldılar.