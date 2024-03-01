Leclerc: "Mercedes'in tek tur performansı sürprizdi"

Mercedes, Sakhir'de genel tempo açısından düşük bir test geçirmişti ancak Brackley ekibi, 2. antrenmanda Lewis Hamilton ve George Russell ile ilk iki sırada yer alarak sürpriz yaptı.

Carlos Sainz Ferrari adına dördüncü olurken Hamilton'ın 0.395s gerisinde kaldı, Leclerc ise hızlı turunda bir hata yaptı ve bu nedenle dokuzuncu olarak temsili bir zaman belirleyemedi.

Ancak Monakolu pilot, takımının iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

Leclerc Perşembe akşamı yaptığı açıklamada "İyi hissettirdi, yine en azından bizim açımızdan büyük bir sürpriz olmadı, yani bu yine iyi bir şey. Kötü sürprizler yok, iyi sürprizler de yok, tam olarak aracın olmasını beklediğimiz gibi."

"2. antrenmanda hızlı turumda küçük bir hata yaptım, bu bir turluk bir lastik, o kadar. Ama bunun dışında şimdi her şey yarınla ilgili, bir adım daha ileri gitmeye odaklanmaya çalışıyoruz."

"Mercedes güçlü görünüyor, bu biraz sürpriz oldu ama hangi yakıtla çalıştıklarını bilmiyoruz. Sanırım tüm cevaplarımızı yarın alacağız." dedi.

Leclerc, SF-24'ün uzun sürüş boyunca umut vaat ettiğini kabul etti.

Leclerc, "Evet, oldukça iyi görünüyordu. Hissiyat oldukça iyiydi, yine araçla oldukça iyi hissettim ve bu, geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir başlangıç, geçen yıl ilk yarışa geldiğimizde aracımızı optimize edebileceğimiz doğru pencerenin tam olarak ne olduğunu bilmek çok zordu."

"Bugün durum böyle değil. Bu araçla en iyi performansımızı göstermek için doğru pencerede olduğumuzu biliyoruz. Şimdi her şey yarınla ilgili, yarının koşullarını tahmin etmeye çalışmak ve bu hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmek." dedi.

Ferrari'nin potansiyel formuyla ilgili olarak ise Leclerc, "Diğerleriyle birlikte orada olmayı bekliyorum. Tek soru işareti tabii ki Red Bull'un ne kadar önde olduğu. Diğerleriyle birlikte aynı grubun içerisinde olmazsak şaşırırım." şeklinde cevap verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Leclerc'in takım arkadaşı Sainz da Mercedes'in 2. antrenman hızının beklenmedik olduğunu kabul etti.

İspanyol pilot, "Bu da gösteriyor ki artık testlere asla güvenemezsiniz çünkü insanlar her zaman tüm kartlarını göstermeme eğiliminde oluyorlar."

"Mercedes'in mücadelenin içinde olacağı açık ve Red Bull uzun vadede kısa vadeden çok daha hızlıydı, bu yüzden yarın ve Pazar günü de daha güçlü olmalarını bekliyorum." dedi.

Gece boyunca nelerin iyileştirilebileceği sorulan Sainz, Perşembe günü kendisini rahatsız eden bir fren sorununun altını çizdi.

"Her şeyden önce frenlere bir göz atmamız gerekiyor. Bugün frenlerle, malzemeyle ve fren tutarlılığıyla ilgili pek çok sorun yaşadık, ki bu tüm testler boyunca yaşanmayan bir şeydi, ancak bugün bir nedenden ötürü 1. ve 2. antrenman olumsuz etkilendi."

"İkinci olarak da özellikle lastiklerin biraz daha agresif olduğu uzun vadede dengeyi ayarlamaya çalışıyoruz ve daha iyi bir uzun vadede paket oluşturmamız gerekiyor."

"Bahreyn'de şu ana kadar yaşadığımız en rüzgarlı gün olduğu için oldukça zorlu geçti. Dolayısıyla 1. ve 2. antrenmanda aracı rüzgarda kullanmak, testlerdekinden biraz daha zordu."

"Ve pek çok takımın çok rekabetçi olduğunu gördük. Bugün yine çok dar bir alan var, bu yüzden ilginç bir hafta sonu olacak gibi görünüyor."