Leclerc: "Mercedes'in sorunlarının bedelini Ferrari'nin ödemesi haksızlık"

Haberi dinle

Kanada GP öncesi ilk antrenman seansında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Charles Leclerc, tıpkı George Russell gibi ilk gruptaydı.

İngiliz sürücü, FIA'nın müdahalesini yeterli bulmadığını söyleyince, Leclerc hafif şekilde gülümsedi ve farklı bir görüşü olduğunu belirtmek için başını salladı.

Bu durum basının dikkatinden kaçmadı ve bunun üzerine konuyla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Leclerc, "Bir yandan George'un demeye çalıştığı şeyi anlıyorum. Onu ve Lewis'i Bakü'de araçtan inerken gördüğünüzde, gerçekten kötü görünüyordu. O anda Lewis'in yaşadığı acıyı hissedebiliyordunuz."

"Bu aslında Formula 1 için kabul edilemez bir şey."

"Fakat diğer tarafta dalgalanmayı kontrol altına almak için son birkaç ayda takımların ne kadar çaba sarf ettiğini hafife almamalısınız."

"Aslında, yeni araçları ilk kullandığımız günden beri en büyük önceliğimiz bu konular oldu."

"Bu durumu kontrol altına almak için çok çalıştık ve ayrıca büyük adımlar attık."

"Şimdi bir takım diğerlerinden daha fazla dalgalanıyor diye yaptığımız tüm çalışmaları çöpe atmamız isteniyor."

"En azından benim görüşüm bu. Mercedes için durumun çok kötü olduğunu anlıyorum ama bence bunun için başka çözümler de var." dedi.