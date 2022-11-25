Leclerc, Mercedes'e geçiş ihtimalini reddetmiyor

"Şu an için hedefim Ferrari ile kazanmak fakat neler olacağını göreceğiz. Ferrari'de çok mutluyum ve onlarla şampiyon olmak istiyorum."

Mattia Binotto'nun Ferrari'den ayrılacağı söylentileri ortasında Leclerc, personel değişikliğinden ziyade "karar alma anlamında" değişimine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Bence karar alma şeklimizi değiştirmeliyiz. Pazar günü daha iyi olmak için değiştirmeniz gereken şey bu."

"Bunun için insanların değişmesi şart değil. Mühendisler arasındaki iletişimin gelişmesi ve sürecin daha net olması gerekiyor."

"Bunlar [Vasseur'ün göreve geleceği gibi haberler] şu anda sadece söylenti."

"F1'de her zaman bazı söylentiler vardır ve bu söylentiler Ferrari'de daha da fazla oluyor... Zamanlar bunlar hakkında çok fazla düşünmemeyi öğrendim."

"Pistte yapmam gerekenlere odaklanıyorum ve söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Özellikle de şu anda."

"Bir F1 takımında her zaman değişiklikler olması gerekir, örneğin kararların alınma şeklinde."

"Bazı yarışlarda doğru sonuçlara ulaşamadığımızı, bazı noktalarda karar vermenin çok fazla vakit aldığını ya da doğru kararı veremediğimizi gördük. Bu konularda gelişmemiz gerekiyor."

"Yani evet, doğru kararları alma şeklimizi ve bu süreci değiştirmemiz gerekiyor."