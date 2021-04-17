Leclerc: "Mercedes ve Red Bull pazar günü daha güçlü olacak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, tıpkı Bahreyn'de olduğu gibi Imola'da da dördüncü en iyi zamanı yapmayı başardı.

Monakolu pilot, sadece iki Red Bull'a ve Lewis Hamilton'a geçildi.

Seansın ardından konuşan Leclerc, "Araçtan memnunum fakat hızlı turumu tam olarak beğendiğimi söyleyemem. 14. ve 15. virajlarda, kerbleri yanlış kullandığım için zaman kaybettim. Bu da sıkı bir mücadelede sonucu etkiledi. Sonuç olarak dördüncüyüm ancak üçüncü olmak için yeterli hızımız yoktu."

"Şahsen performansımızdan memnunum fakat daha fazla çalışmam gerekiyor çünkü Lando etkileyici turlar attı. Bence McLaren da harika bir iş çıkardı ve mücadelemiz tüm sezon devam edecek. Buna hazır olmalı ve rahatlamamalıyız." dedi.

Bu sonucu bekleyip beklemediği sorusuna Leclerc, "Dün, çok iyi bir iş yapabileceğimize ikna olmuştum fakat bu sabahın ardından bu konuda biraz şüphem vardı çünkü McLaren bu sabah çok rekabetçi görünüyordu ve daha sonra sıralama turlarında Lando'nun daha da rekabetçi olduğunu gördük. Fakat genel olarak oldukça iyi olduğumuzu düşünüyorum, bu yüzden dördüncü sıra, yarış için iyi bir başlangıç noktası olacak."

"Bahreyn ile kıyasladığımızda, yarış tempomuzun burada daha iyi olacağını düşünüyorum. Bahreyn'de şartlar çok zordu çünkü hava çok sıcaktı ve koşullar kolay değildi. Bu kez yarışta daha iyi olacağımızdan eminiz." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Leclerc, geçen yıla kıyasla aracın özellikle viraj girişlerinde çok daha dengeli bir arka kısma sahip olduğunu söyledi.

"Özellikle viraj girişlerinde biraz daha dengeli bir arka kısma sahibiz. Geçen yıl çok fazla zorluk çektiğimi söyleyemem, ama sınırları gerçekten zorladığınızda, buna bakmaya başlıyorsunuz ve bunun size biraz tur zamanına mâl olduğunu düşünüyorsunuz. Bu yıl artık bunu düşünmüyorum."

"Bu yıl virajların girişinde biraz daha fazla zorlayabiliyorum ancak bunun dışında genel performansın da geçen yıldan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aracın geçen yıla kıyasla tamamen farklı hissettirdiğini söyleyemem. Sadece şimdi daha iyi bir pakete, daha fazla yol tutuşa ve biraz daha fazla güce sahibiz ki bu daha iyi olmamıza yardım ediyor."

Leclerc, Sergio Perez'le mücadele edebileceklerinden ise emin değil.

"Yumuşak lastikle başladığım için mutluyum. Özellikle orta lastiğin, yarınki yarışın başlangıcında biraz zorluk yaratacağını düşünüyorum. Bu yüzden yumuşak lastikle başlayacağım için mutluyum. Ardından neler olacağını göreceğiz. Red Bull, özellikle yarış temposu anlamında biraz daha fazlasına sahip gibi görünüyor."

"McLaren da çok rekabetçi görünüyor. Özellikle düzlüklerde çok hızlılar. Bu yüzden onların geçiş yapmakta zorlanacağını düşünmüyorum."

"Sonuçlar o kadar yakın ve en iyi takımlarla farklar o kadar az ki bu bize podyum umudu veriyor. Ancak bence yarın öndeki takımlar daha da hızlı olacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images