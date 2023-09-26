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Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"

Charles Leclerc, Mercedes'in de tıpkı kendileri gibi bazı zayıf yönlere sahip olduğuna inanıyor ve iki takım arasındaki savaşın uzun süre devam edeceği görüşünde.

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Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Japonya Grand Prix'sinde iki Mercedes pilotunu da geçmeyi başardı ve çekişmeli takımlar şampiyonası için Ferrari'ye çok değerli puanlar getirdi.

Monakolu sürücü Formula1.com'a yaptığı açıklamada Alman üreticinin stratejisi nedeniyle bu başarıyı elde etmelerinin kolay olmadığını söyledi.

Leclerc, "George'u geçerken çok fazla zaman kaybetmemek adına agresif olmak zorundaydım ve bu işe yaradı."

"Daha sonra lastikleri korumaya odaklandım ve sergilediğim performanstan gayet memnunum."

"Mercedes gerçekten çok güçlü bir takım, özellikle yarışta mücadelenin içerisindelerdi ve son bölümde bizi biraz baskı altına aldılar."

"İki farklı strateji denemek onlar için ilginç bir karardı. Bu sayede özellikle yarışta çok güçlülerdi."

"Sıralama turlarında biraz daha tutarsız görünüyorlar, bu yüzden aradaki mücadele çok yakın geçecek."

"Biz yarışta biraz daha tutarsızız ve onlar da sıralamalarda biraz daha tutarsızlar."

"Fakat son birkaç hafta sonunda,  sezonun geri kalanında bize fayda sağlayacak şeyler öğrendiğimizi hissediyorum." dedi.

Hem Monza hem de Singapur'da pole pozisyonunu elde eden Ferrari, Singapur'da bu yılki ilk zaferini almıştı.

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