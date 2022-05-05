Leclerc: "Mercedes mücadeleye dönebilir"

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Mercedes bu yıla istediği şekilde başlayamadı ve ilk dört yarışın ardından şampiyonluk savaşı verebilecek gibi durmuyor.

Takım şu anda dalgalanma yüzünden aracı olması gerekenden farklı şekilde çalıştırıyor ve hal böyle olunca da, aerodinamik konsept tasarlandığı şekilde kullanılamıyor.

Bu durum Mercedes için büyük bir dezavantaja dönüştü ve bundan ötürü Ferrari/Red Bull'dan 0.6 ila 0.7 saniye daha yavaşlar. Fakat dalgalanma problemi çözüldüğü takdirde takım, 1 saniyeye yakın vakit kazanabileceğini düşünüyor.

Şu anda şampiyonayı lider götüren Charles Leclerc, Mercedes'in gücüne dikkat çekti ve onları oyun dışında görmediğini söyledi.

Leclerc, şöyle dedi: "Aslında, şampiyonluk için savaşan sadece Max ve ben değiliz."

"Sergio da çok yakın. Carlos birkaç kez şanssızdı ama aradaki farkı kapatıyor. Bence dördümüz de bu sezon yarış galibiyetleri ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz."

"Fakat Mercedes'i de oyunun dışında görmüyorum. Bu çok güçlü bir takım, geçmişte defalarca kez zor anları geride bırakma yeteneğini gösterdiler."

"Evet, bu yıl sezonun başında ciddi sorunlar yaşadılar ama bir noktada yeniden yarışlar kazanmaya başlayacaklarına eminim."

George Russell, ilk dört yarışın ardından Leclerc'in sadece 37 puan gerisinde yer alıyor. Ferrari ve Mercedes arasındaki fark ise 47.