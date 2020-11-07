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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

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Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"
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, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Mercedes'in harika bir takım olduğunu ancak Ferrari'de yarışmaya devam etmek istediğini söyledi.

Mercedes, 2014 yılından bu yana yedi şampiyonluk almayı başardı ve şu anda sporu domine ediyor.

Alman üretici, tüm zamanların en çok şampiyon olan dört takımından birisi haline geldi ve gelecek yıl da şampiyon olması halinde McLaren'ı yakalayacak.

Charles Leclerc şu anda, son şampiyonluğunu 2008'de alan Ferrari'de yarışıyor ve bu yıl zafer almayı başaramadı.

Sport Bild'e konuşan Leclerc, her ne kadar güçlü bir takım olduğunu kabul etse de, Mercedes'e gitmeyi düşünmediğini söyledi.

Monakolu pilot, "Mercedes harika bir iş çıkarıyor ve onların çalışma şekillerine büyük saygı duyuyorum."

"Ama Ferrari'de kalmayı tercih ediyorum ve takımın olması gereken seviyeye geri dönmesi için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Leclerc, Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'i kıyaslamaktan ise kaçındı.

"Tarihin farklı dönemlerini karşılaştırmaktan hoşlanmıyorum. O dönem sürücüler farklıydı, araçlar mevcut olanlardan çok farklıydı."

"Her ikisi de Formula 1'de inanılmaz başarılar elde eden harika sporcular ve her ikisi de büyük bir saygıyı hak ediyor."

"Lewis'i pistte gördüğümde, Michael Schumacher'de hayal ettiğim gibi değil. Ama Hamilton da kariyerini tamamladığı zaman bir Formula 1 efsanesi olacak."

"Çocukken hep Michael'ın katıldığı yarışları seyrederdim. Bu yüzden onu farklı biri olarak görüyorum. Lewis'e gerçekten çok saygı duyuyorum, ama aynı zamanda rakiplerimden bir tanesi."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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