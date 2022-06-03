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Formula 1 Haberler

Leclerc, Mercedes dominasyonunun bitmesine şaşırmamış

Ferrari pilotu Charles Leclerc, tarihte benzer şeyler olduğu için Mercedes dominasyonunun bitmesine şaşırmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc, Mercedes dominasyonunun bitmesine şaşırmamış
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Mercedes, 2014'ten bu yana Formula 1'in baskın takımıydı ve o günden bu yana arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğunun yanı sıra yedi sürücüler şampiyonluğunu elde ettiler.

Bu süreçte hemen hemen her yarışta podyuma çıkan Mercedes, bu yıl şimdiye kadarki yedi yarışta sadece üç podyum aldı ve henüz galibiyete ulaşamadı.

Takım, yeni dönem için yenilikçi bir konsept hazırlamıştı ancak W13, beklenen performansı sunamadı ve yaşanan sorunlar aracın gerçek hızını maskeliyor gibi görünüyor.

Takım şu anda 134 puanla şampiyona üçüncüsü konumunda ve Red Bull ile aralarında 101 puan var.

Bu yıl şampiyonluk için çekişen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, Mercedes hakkında şöyle dedi: "Bence bir noktada her takım galibiyet mücadelesinden uzaklaşıyor."

"Fakat böyle baskın bir takımın, sezonun başında bu şekilde sorunlar yaşaması her zaman garip hissettiriyor."

"Yine de onları yabana atmamalıyız çünkü ne kadar güçlü bir takım olduklarını gayet iyi biliyoruz."

"Geçmişte elde ettikleri şeylerin hiçbirisi tesadüf değil. Bu, doğru insanların birlikte ortaya koyduğu çaba sayesinde gerçekleşti."

"Sezona istedikleri başlangıcı yapamamış olabilirler fakat çok yakında geri döneceklerine şüphem yok."

"Barselona'da ileriye doğru iyi bir adım attılar ve umarım yakında mücadeleye dönerek, zaferler için bizimle savaşabilirler."

"Üç takımın galibiyetler için çekiştiğini görmek Formula 1 için gerçekten heyecan verici olur."

Alex Albon, Williams Racing, George Russell, Mercedes-AMG, Charles Leclerc, Ferrari

Alex Albon, Williams Racing, George Russell, Mercedes-AMG, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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