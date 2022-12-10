Leclerc: "Mercedes, 2023'te şampiyonluk mücadelesine katılacak"

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Mercedes yaşadığı sorunların ardından 2022 sezonunda şampiyonluk için mücadele etmeyi başaramadı ancak sezon sonunda yakaladıkları tempo etkileyiciydi.

Hal böyle olunca Alman üreticinin gelecek yıl şampiyonluk mücadelesinde Red Bull ve Ferrari'ye katılacağı düşünülüyor.

Böyle düşünenlerden birisi de Charles Leclerc gibi görünüyor.

Leclerc, "Bence Mercedes mücadelenin bir parçası olacak."

"Diğer takımlarda bununla ilgili herhangi bir işaret görmüyorum ama Mercedes kesinlikle çok rekabetçi bir araçla mücadelede olacak."

Charles Leclerc, Ferrari with fans at Fiorano Fotoğraf: Ferrari

"İlk yarıştan son yarışa kadar ne kadar büyük bir ilerleme kaydettiklerini gördük."

"Sanırım nerede yanlış yaptıklarını anladılar. Umarım önümüzdeki yıl aramızda üçlü bir mücadele olur." dedi.

Leclerc , 2022 sezonundan pek de mutlu olmadığını ekliyor.

"Açık konuşmak gerekirse bizim için zor geçen iki yılı düşündüğümüzde iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünmeme rağmen çok da mutlu değilim."

"Elbette mutlu olabileceğimiz şeyler var ama sezona detaylı şekilde baktığımızda, orta kısımla alakalı bazı hayal kırıklıklarımız olduğunu söylemek lazım."

"Yani karışık izlenimler bıraktı. Yine de ikinci olmak harika, gelecek yıl bir adım daha gitmeye çalışacağız."

"2023 için hedefimiz şampiyonluk için savaşmak ve takım bu yönde çalışıyor."

Leclerc, takımdan ayrılmaya hazırlanan Mattia Binotto'nun arka planda takıma destek verdiğini söyleyip, "Şu anda hâlâ fabrikada çalışıyor ve 2023 hazırlıklarında takıma yardımcı oluyor." diye ekledi.