Leclerc: "Mercedes 2023'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesine dönecek"

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2022'deki yeni teknik kurallar dönemine zorlu bir başlangıç yapan Mercedes'in art arda 8 dünya şampiyonluğu rekoru, bu sene sona erdi.

Sezon öncesi testlerde dalgalanma sorunu yaşadığı ortaya çıkan takım, sezonun başında bu sorunu yaşamaya devam etti ve derinlere indikçe, W13'te daha fazla sorunun olduğunu gördü. Bunun sonucunda Mercdes, öndeki Ferrari ve Red Bull mücadelesinin gerisinde kaldı.

Buna rağmen Mercedes, sezon ilerledikçe aracını doğru yönde geliştirerek iyileştirmeyi başardı ve Brezilya'da sezonun ilk ve tek galibiyetini aldı.

Ferrari pilotu Leclerc, Mercedes'in bu sene gösterdiği iyileşmenin ardından gelecek sene de mücadeleye tam olarak dahil olacağını ve muhtemelen üç takım arasında mücadele olabileceğini söyledi.

Leclerc, "Mercedes'in mücadele içerisinde olacağına inanıyorum. Başka bir takım olur mu? Henüz başka bir takımın ilk üçe dahil olacağını gösteren işaretleri görmedim."

"Ancak Mercedes kesinlikle çok güçlü bir araçla orada olacak. İlk yarış ile son yarış arasında ne kadar çok geliştiklerini gördük."

"Bu yüzden umarım, gelecek sene üç takımlı mücadele olur." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Erik Junius

Ferrari, her ne kadar temmuz ayındaki Avusturya GP'den sonra hiç kazanamasa da, sezonu Mercedes'in önünde ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Sezonun başında Red Bull ile şampiyonluk mücadelesi veren ve performans olarak eş değer görünen Ferrari, sezon ilerledikçe gerilemekten kurtulamadı.

Leclerc, Ferrari'nin 2022'de yaşadığı sorunlardan ders çıkarabileceğini düşündüğünü söyledi.

Leclerc, "Eminim çünkü simülatörde oldukça fazla iş yapıyoruz. Gelecek yılki aracın daha iyi hale gelmesi amacıyla bu aracın zayıflıklarının neler olduğunu anlamaya çalışmak için simülatörde son derece yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

“Ayrıca çok iyi çalıştığımız ve zor bir sezon olan 2020'den sonra biraz sıfırlandığımız 2021 sezonunun ardından doğru yönde ve doğru şekilde çalıştığımızı düşünüyorum."

"Bu bana 2023 için rekabetçi bir araca sahip olacağımız konusunda güven veriyor." dedi.