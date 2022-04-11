Leclerc: "Melbourne, kâğıt üzerinde Ferrari için çok iyi bir pist değildi"

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Ferrari, Melbourne'e gelirken beklentileri düşürmeye çalışıyordu ve Charles Leclerc, Red Bull'un favori olduğu konusunda netti.

Ancak Leclerc, cumartesi günü 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı ve pazar günü de yine rahat bir zafer elde etti.

Ferrari böylelikle ilk üç yarışta iki zafer alırken, her iki şampiyonada birden liderliğini korumuş oldu.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, Red Bull'a karşı üstünlüklerine şaşırdığını ve kâğıt üstünde böyle bir sonuç beklemediklerini belirtti.

Leclerc, "Bu, bizim için harika bir zaferdi! Tempomuzu çok iyi yönettik ve son derece rekabetçiydik. Sert şekilde zorlarken bile lastik aşınması yaşamadık."

"Araç gerçekten harikaydı ve yarışımın gidişatından çok memnunum."

"Kâğıt üstünde bizim için zor olmasını beklediğimiz pistlerden birisiydi. Bu yüzden verilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor çünkü tam tersi şekilde çok güçlüydük."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

Leclerc, sezona yaptıkları başlangıçtan özellikle memnun görünüyor.

"Bu, elbette sezona başlamak için harika bir yol. Şu ana kadar harika performans ortaya koyduk ve sezona iyi başladık. Bu, mutluluk verici."

"Yine de henüz uzun bir şampiyonanın üçüncü yarışında olduğumuzu unutmamalıyız. Gevşemeyi göze alamayız. Bu açıdan elimizden gelenin en iyisi yapıp, gelişmeye devam etmeliyiz."

"Yine de takımdaki herkesi tebrik etmem gerekiyor. Hepsi harika bir iş çıkardı. Geldiğimiz noktadan dolayı gururluyum ve savaşmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum."

Leclerc takımın bu yıl yaptığı işten da övgüyle bahsetti.

"Bu hafta sonu beklenenden daha güçlü çıktık ve bu, hoş bir sürpriz oldu."

"Geçen sezonun tamamı bizim zor geçmişti. Fakat bu yıl takım dayanıklı ve hızlı bir araç yapmayı başardı. Aynı zamanda güçlü bir motor da üretti. Benim görevim mühendislere F1-75'ten ne elde etmek istediğimi anlamaları için kaliteli geri bildirim sağlamak."

"Bu takımla çalışmayı seviyorum. Bu takım için yarışıyor olmaktan inanılmaz derecede mutlu ve gururluyum."

"Şimdi zorlamaya devam etmeliyiz çünkü sezon uzun olacak. Fakat her halükarda çok iyi başladık."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari