Leclerc: "Meksika'da Ferrari'nin değil, AlphaTauri'nin performansı sürprizdi"

Ferrari'nin Monako ve Budapeşte'deki güçlü performansları, Meksika için umutları artırmıştı. Kimileri Ferrari'nin burada galibiyet için çekişeceğini söylüyordu.

Fakat iki Ferrari sürücüsü de hafta sonu boyunca temkinliydi. Bekledikleri şekilde Ferrari, öndeki iki takımın seviyesinde değildi. Hatta AlphaTauri pilotu Pierre Gasly de hafta sonu boyunca Ferrari'den daha hızlıydı. Fransız pilot yarışı, iki Ferrari'nin önünde bitirdi.

Leclerc, hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Pierre'in hızı gerçekten etkileyiciydi. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyorduk. Yarışın başında orta lastiklerle hızlıydık."

"Pierre'i pite girmeye zorlamak için erken bir pit stop yapmak zorunda kaldım. Carlos yarışın sonunda AlphaTauri'ye baskı yapmak için, daha uzun bir ilk bölümde geçirmek zorunda kaldı. Stratejimiz tam olarak buydu."

"Fakat birkaç tur sonra pit yapsam bile yine Pierre'e yetişemezdim çünkü çok hızlıydı. Zaten Carlos da bunu kanıtladı. Daha yeni lastiklerle, daha iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen AlphaTauri'yi yakalamak onun için de zordu. Bence mümkün olan en iyi sonucu aldık ve bu güzel bir şey."

Hafta sonundan daha fazlasını bekleyip beklemediği sorusuna Leclerc, "Sıralama turlarında ve yarışta AlphaTauri'nin beklediğimizden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda sert lastiklerle attığımız bölümün, diğerlerine kıyasla beklediğimizden daha zor olduğu da doğru. Fakat bunun ötesinde kalan şeyler beklediğimiz gibi gitti."

"Sert lastiği taktığımda, ilk 20 tur gerçekten çok zorlandım. Sol ön taraf, daha önce hiç görülmemiş şekilde ufalandı. Carlos'un bana göre daha az sorunu vardı. Pierre'i yakalamaya çalışmak için pozisyon değişikliği yaptık ama maalesef başarılı olamadık. Bu yüzden sonunda pozisyonları tekrar değiştirdik.

"Bu hafta sonunun sürprizi bence Pierre'di. Yarışta da çok güçlüydü. Dediğim gibi orta lastikte güçlüydük ama sert lastikte zorlandık. Bunun nedenini anlamak zorundayız." cevabını verdi.

Carlos Sainz da genel olarak tüm hafta sonu AlphaTauri'den yavaş kaldıklarını söylüyor.

Sainz, "Perşembe günü size, Monako'dan bu yana pek çok şeyin değiştiğini, özellikle en iyi takımların araçlarını çok geliştirdiğini, Mercedes ve Red Bull'un, sezon başında pek çok pistte bize karşı sahip olduklarına kıyasla daha büyük bir farka sahip olduklarını söylemiştim."

"Bu yüzden perşembe günü ön tarafta yarışmanın, umduğumuzdan çok daha zor olacağını belirttim."

"En büyük sürpriz muhtemelen AlphaTauri'nin en az bizim kadar, hatta tüm hafta sonu bizden birkaç ondalık daha hızlı olmasıydı. Bize kıyasla biraz daha üstünlerdi. Ancak liderlerle olan farka bakarsak, aşağı yukarı son birkaç yarışla hemen hemen aynı fark vardı. Yine de genel olarak pozitif bir hafta sonuydu."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images