Formula 1 Las Vegas GP

Leclerc: "Meksika GP'deki olay gereğinden fazla büyütüldü"

Charles Leclerc, Meksika Grand Prix'sinde takım arkadaşı Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından gündeme gelen tartışmaların 'fazla büyütüldüğünü' düşünüyor.

Ed Hardy Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 06:40

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Ferrari, üç hafta önce Autodromo Hermanos Rodriguez'de önemli bir galibiyet fırsatını kaçırmıştı. Lewis Hamilton'a ilk turda atak yapan Charles Leclerc, 4. virajda hem kendisinin hem de takım arkadaşının frenaj noktasını kaçırmasına neden olmuştu.

Bu olayın ardından Red Bull pilotu Max Verstappen zafere ulaşırken Hamilton, takım arkadaşının 'ya hep ya hiç' yaklaşımını eleştirmiş ve Leclerc'in kendisine karşı sert yarıştığını düşündüğünü dile getirmişti.

Bu olay büyük yankı yaratsa da bu hafta sonu düzenlenecek Las Vegas Grand Prix'si öncesinde iki pilot arasındaki gerginlik büyük ölçüde sona ermiş görünüyor.

Leclerc, konuyla ilgili şunları söyledi: "Her şey gereğinden fazla büyütüldü."

“Artık uzun yıllardır Ferrari'de olduğum için bu duruma biraz alıştım. Ancak olaylar çoğu zaman olduğundan çok daha büyük gösteriliyor."

"Amacımız her zaman aynı fikirde olmak değil ve bu hiçbir zaman mümkün olmayacak. Farklı görüşlere sahip olabiliriz. Meksika'da yaşananlar da buna bir örnekti."

"Ancak sadece konuşmuş olmamız bile tüm gerginliği ortadan kaldırdı ve aramızda hiçbir sorun kalmadı. Bir saat boyunca konuşmamız gerektiği için değil, sohbetimizden keyif aldığımız ve takımın ilerlemesine katkıda bulunmak için başka birçok konuya da değindiğimiz için görüşmemiz bir saat sürdü."

"Gerginlikle ilgili konuşmamız ise belki 5 ya da 10 dakika sürdü. Ardından ortam tamamen normale döndü ve mesele kapandı."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Leclerc, görüşmeye Vasseur'ün de katıldığını doğrulayarak şöyle konuştu: "Fred kesinlikle işin içindeydi çünkü toplantıdaydı ve görüşmeyi o organize etti."

"Konuşma gerçekten çok iyi geçti. Daha önce de söylediğimiz gibi, aslında yapmamız gereken tek şey konuşmaktı."

"Birkaç cümleden sonra bile aramızdaki gerginlik ortadan kalktı ve her şey normale döndü. Ardından ikimiz de takımlar şampiyonasında ikinciliği elde etmek için aynı yönde çalışmaya odaklandık."

"Takımlar şampiyonasında ikinci olmak çok önemli. Arkamızdaki takımlarla aramızda oldukça büyük bir puan farkı olduğu da doğru ancak bu, mücadeleyi hafife almamız gerektiği anlamına gelmiyor."

"Takım olarak çalışmaya devam etmeliyiz. Şu anda benim için gerçekten önemli olan, sezon bitmeden bir yarış kazanmayı başarmak."

"Takıma mümkün olan en iyi sonucu getirebilmek için elimden geldiğince zorlamaya devam edeceğim. Bir pilot olarak tek istediğim, mümkün olduğunca fazla yarış kazanmak."

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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