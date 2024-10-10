Leclerc: "McLaren dışındaki tüm takımlar istikrarsız"

Ferrari 2024 sezonuna Red Bull'un en yakın rakibi olarak başlamış olsa da, takımın İspanya GP güncellemesinin ardından Charles Leclerc ve Carlos Sainz yüksek hızlı virajlarda zıplama sorunu yaşadıklarını bildirdi.

Ferrari, Monza'ya getirilen yeni bir taban ve karoser ile getirmişti ancak rüzgar tüneli ile araç arasında korelasyon sorunları yaşadıktan sonra güncellemelerini geri almak zorunda kaldı.

Ancak Leclerc'e göre korelasyon sorunlarından muzdarip olan tek takım Ferrari değil.

Red Bull, yeni bir taban da içeren Macaristan Grand Prix güncellemeleriyle yanlış yola giderken, Mercedes de Monako güncellemesinin ardından zafer mücadelesine geri dönse de yaz arasından sonra bunu kaybetti.

Öte yandan McLaren, Miami'den bu yana MCL38'in tabanında önemli bir değişiklik yapmadı ve bunun yerine aracın diğer parçalarından performans bulmayı tercih etti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

The Race'e verdiği demeçte Leclerc, "Bu araçlar eski nesildekiler gibi değil. En ufak bir detayın bile büyük bir etkisi olabiliyor ve bu da pistte büyük bir fark yaratıyor."

"Dolayısıyla bir takım ivme kazandığında bu bir şeyi anladıkları ve artık daha iyi olacakları anlamına gelmiyor."

"Son zamanlarda McLaren dışında tüm takımlar inişli çıkışlı performanslar sergiliyor."

"Bazen Mercedes'in çok iyi performans gösterdiğini ve sonra zorlandığını görüyorsunuz. Aynı şekilde bunu biz de yaşıyoruz, hatta uzun bir süredir güçlü olan Red Bull bile zorlanıyor." şeklinde konuştu.