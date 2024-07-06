Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Röportaj
Formula 1 Britanya GP

Leclerc: "Mazeret üretmeye gerek yok, yeterince hızlı değiliz"

Charles Leclerc, aracın hafta sonu boyunca istedikleri seviyede olmadığını söyledi.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Ferrari, Monako'da yarış kazanmasından bu yana ciddi bir performans düşüşü yaşadı ve artık dördüncü takım konumunda.

Q2'de elenen Leclerc, Silverstone'daki sıralama turlarının ardından gün boyunca hiçbir zaman tempo yakalayamadığını söyledi.

Leclerc şöyle dedi: "Dün araçları farklı ayarlarda çalıştırarak takım için iyi miktarda veri elde ettik."

"Fakat bu, aynı zamanda hafta sonunuzu en iyi hale getiremediğiniz anlamına geliyor çünkü dün farklı ayarlar üzerinde çalışırken kaybettiğim süreyi telafi etmek zorundaydık."

"Sıralama turları bu kadar yakınken ve 0.1 saniye bile bu kadar büyük bir fark yaratırken, kaybedilen süreyi telafi etmek zorlaşıyor."

"Bugün bunun bedelini biraz ödediğimizi hissediyorum. Ancak bu bir mazeret olamaz."

"Gerçek şu ki, bir süredir doğru tempoda değiliz. Umarım dün yaptıklarımızın bize uzun vadede yardımı olur."

Leclerc, Imola paketine döndüklerini söyleyerek, "Evet bugün Imola paketine döndük. Bugün hangi paketi kullanacağımıza karar verdik ve eski paketi kullanmayı tercih ettik."

"Bu biraz daha iyiydi. Eski pakete dönmemizin ana nedeni de zıplamanın daha az olmasıydı."

"Yeni paket bu pistte çok fazla zıplamamıza yol açtı, ki bu büyük bir sınırlamaydı. Yani bu pist için geriye doğru gittik."

"İşlerin nasıl gideceğini daha sonra göreceğiz," ifadelerini kullandı.

Leclerc, Monako'dan bu yana ciddi performans kaybı yaşadıklarını da kabul etti.

"Çok fazla detaya girmeyeceğim ama Monako'dan bu yana biraz performans kaybettiğimiz kesin ve bunu araştırıyoruz. Tüm bu testleri yapmamızın nedeni de bu."

"Bu hafta sonu için eski paketi geri dönmenin doğru seçim olduğu sonucuna vardık, çoğunlukla zıplama yüzünden bunu yaptık. Şimdi gelecek için doğru kararı almaya çalışacağız."

"Dediğim gibi dün yaptıklarımızın ileriye dönük doğru kararı almamızda bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Şu anda Mercedes önde, McLaren önde, Red Bull önde ve iki yarıştır zorlanıyoruz. Bu sinir bozucu."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen, çakıllara taştıktan sonra yaklaşık 1 saniyelik yere basma kuvveti kaybetmiş
Sonraki haber Piastri: "Q3'te son tur için çok geç kaldık"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Formula 1
Britanya GP
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"
Charles Leclerc
Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc, sprint sıralama turlarının sonunda yaşadığı problem nedeniyle tur zamanı kaydedemedi

Leclerc, sprint sıralama turlarının sonunda yaşadığı problem nedeniyle tur zamanı kaydedemedi

Formula 1
Avusturya GP
Leclerc, sprint sıralama turlarının sonunda yaşadığı problem nedeniyle tur zamanı kaydedemedi
Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"

Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"

Formula 1
İspanya GP
Leclerc: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak kariyerim için çok önemli bir olay"
Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı

Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı

Formula 1
İspanya GP
Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, Silverstone'da neden Imola paketine geri döndü?

Ferrari, Silverstone'da neden Imola paketine geri döndü?

Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Silverstone'da neden Imola paketine geri döndü?
Ferrari, Silverstone'da "iki farklı paket" kullanacak

Ferrari, Silverstone'da "iki farklı paket" kullanacak

Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Silverstone'da "iki farklı paket" kullanacak
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Son Haberler

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

F1 Formula 1
Britanya GP
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"
Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"

Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"

F1 Formula 1
Britanya GP
Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye