Leclerc: "Mazeret üretmeye gerek yok, yeterince hızlı değiliz"
Charles Leclerc, aracın hafta sonu boyunca istedikleri seviyede olmadığını söyledi.
Ferrari, Monako'da yarış kazanmasından bu yana ciddi bir performans düşüşü yaşadı ve artık dördüncü takım konumunda.
Q2'de elenen Leclerc, Silverstone'daki sıralama turlarının ardından gün boyunca hiçbir zaman tempo yakalayamadığını söyledi.
Leclerc şöyle dedi: "Dün araçları farklı ayarlarda çalıştırarak takım için iyi miktarda veri elde ettik."
"Fakat bu, aynı zamanda hafta sonunuzu en iyi hale getiremediğiniz anlamına geliyor çünkü dün farklı ayarlar üzerinde çalışırken kaybettiğim süreyi telafi etmek zorundaydık."
"Sıralama turları bu kadar yakınken ve 0.1 saniye bile bu kadar büyük bir fark yaratırken, kaybedilen süreyi telafi etmek zorlaşıyor."
"Bugün bunun bedelini biraz ödediğimizi hissediyorum. Ancak bu bir mazeret olamaz."
"Gerçek şu ki, bir süredir doğru tempoda değiliz. Umarım dün yaptıklarımızın bize uzun vadede yardımı olur."
Leclerc, Imola paketine döndüklerini söyleyerek, "Evet bugün Imola paketine döndük. Bugün hangi paketi kullanacağımıza karar verdik ve eski paketi kullanmayı tercih ettik."
"Bu biraz daha iyiydi. Eski pakete dönmemizin ana nedeni de zıplamanın daha az olmasıydı."
"Yeni paket bu pistte çok fazla zıplamamıza yol açtı, ki bu büyük bir sınırlamaydı. Yani bu pist için geriye doğru gittik."
"İşlerin nasıl gideceğini daha sonra göreceğiz," ifadelerini kullandı.
Leclerc, Monako'dan bu yana ciddi performans kaybı yaşadıklarını da kabul etti.
"Çok fazla detaya girmeyeceğim ama Monako'dan bu yana biraz performans kaybettiğimiz kesin ve bunu araştırıyoruz. Tüm bu testleri yapmamızın nedeni de bu."
"Bu hafta sonu için eski paketi geri dönmenin doğru seçim olduğu sonucuna vardık, çoğunlukla zıplama yüzünden bunu yaptık. Şimdi gelecek için doğru kararı almaya çalışacağız."
"Dediğim gibi dün yaptıklarımızın ileriye dönük doğru kararı almamızda bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum."
"Şu anda Mercedes önde, McLaren önde, Red Bull önde ve iki yarıştır zorlanıyoruz. Bu sinir bozucu."
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images
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