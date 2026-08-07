Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1

Leclerc: “Max ile Ferrari'de buluşmamız harika bir hikâye oluştururdu”

Ferrari pilotu Charles Leclerc, karting dönemlerinde Max Verstappen’in "kötü biri" olduğunu düşündüğünü, ancak aralarındaki ilişkinin yıllar içinde olgunlaşarak tamamen değiştiğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
max-verstappen-red-bull-charles-leclerc-ferrari-belgium-2026-planetf1-1320x742

Formula 1’in iki yıldız pilotu Charles Leclerc ve Max Verstappen arasındaki rekabet, karting yıllarına kadar uzanıyor. Yıllar boyunca pist üzerinde kıyasıya bir mücadele içinde olan ikilinin arasındaki ilişki, zamanla yerini karşılıklı saygıya bıraktı.

Sky Italy’ye konuşan Leclerc, geçmişteki bakış açısını içtenlikle dile getirerek mevcut durumu şu sözlerle özetledi: "Yıllar geçtikçe ilişkimiz kesinlikle olgunlaştı.” 

“Eskiden onun kötü biri olduğuna emindim, o da benim hakkımda tam olarak aynı şeyi düşünüyordu. Ancak bugün durum tamamen değişti."

2027 sezonu öncesinde Red Bull’daki geleceği ve farklı takımlarla anılması F1 padoğunun ana gündem maddelerinden biri olan Verstappen’in olası bir Ferrari transferi hakkında da konuşan Leclerc, bu durumdan çekinmeyeceğini belirtti. 

Kariyeri boyunca Sebastian Vettel, Carlos Sainz ve mevcut takım arkadaşı Lewis Hamilton gibi dev isimlerle yan yana yarıştığını hatırlatan Monakolu pilot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Max dört dünya şampiyonluğu kazanmış olağanüstü yetenekli bir pilot.” 

“Ancak şanslıyım ki kariyerim boyunca Hamilton, Vettel ve Sainz gibi harika takım arkadaşlarıyla çalıştım. Bu yüzden bir gün aynı takımda buluşsak bile bu durum beni endişelendirmez.” 

“Ayrıca 2010 yılında karting kategorilerinde birlikte başladığımız yolculuğu düşünürsek, ikimizin Ferrari'de buluşması harika bir hikâye oluştururdu.” 

“Yine de şu an için Lewis ile çalışmanın tadını çıkarmalıyız."

Her ne kadar F1 pilotları için Ferrari koltuğu bir rüya olsa da Max Verstappen, İtalyan ekibine katılmak konusunda son derece bir yaklaşıma sahip olduğunu geçen yıl Motorsport.com’a verdiği bir röportajda dile getirmişti. 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Ferrari’nin devasa bir marka olduğunu kabul eden Hollandalı şampiyon, bir gün Maranello ekibine katılacaksa bunun tek şartının şampiyonluk potansiyeli olduğunu vutgulamıştı: "Sadece 'Ferrari için yarışıyorum' demek adına oraya gitmem.” 

“Eğer bir gün o adımı atacaksam, bu sadece kazanma şansı gördüğüm için olur. Ferrari ile kazanmak elbette çok daha özeldir.” 

“Ancak kararlarımı bir markanın tutkusuna veya duygularına kaptırmadan, oranın doğru yer olduğunu hissederek almak isterim."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen’den Hollanda yetkililerine çağrı: "Devlet desteği hayati önem taşıyor”
Sonraki haber Smedley, Red Bull hakkında: "Çok fazla temel sorun yaşıyorlar"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Formula 1
Formula 1
Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Wolff: “Ferrari adeta sızlanıyor”

Formula 1
Formula 1
Wolff: “Ferrari adeta sızlanıyor”

Augusto Fernandez: “Önümüzdeki yıl ‘wildcard’ olmasa bile yoğun olacağım”

MotoGP
MotoGP
Britanya GP
Augusto Fernandez: “Önümüzdeki yıl ‘wildcard’ olmasa bile yoğun olacağım”

Son Haberler

Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Formula 1
F1 Formula 1
Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"

Canlı dereceler: MotoGP Britanya GP sprint

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Canlı dereceler: MotoGP Britanya GP sprint

Domenicali doğruladı: "Almanya Grand Prix'si kesinlikle geri dönecek"

Formula 1
F1 Formula 1
Domenicali doğruladı: "Almanya Grand Prix'si kesinlikle geri dönecek"

Fittipaldi: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi vermesini çok isterim"

Formula 1
F1 Formula 1
Fittipaldi: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi vermesini çok isterim"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle