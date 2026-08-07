Leclerc: “Max ile Ferrari'de buluşmamız harika bir hikâye oluştururdu”

Formula 1’in iki yıldız pilotu Charles Leclerc ve Max Verstappen arasındaki rekabet, karting yıllarına kadar uzanıyor. Yıllar boyunca pist üzerinde kıyasıya bir mücadele içinde olan ikilinin arasındaki ilişki, zamanla yerini karşılıklı saygıya bıraktı.

Sky Italy’ye konuşan Leclerc, geçmişteki bakış açısını içtenlikle dile getirerek mevcut durumu şu sözlerle özetledi: "Yıllar geçtikçe ilişkimiz kesinlikle olgunlaştı.”

“Eskiden onun kötü biri olduğuna emindim, o da benim hakkımda tam olarak aynı şeyi düşünüyordu. Ancak bugün durum tamamen değişti."

2027 sezonu öncesinde Red Bull’daki geleceği ve farklı takımlarla anılması F1 padoğunun ana gündem maddelerinden biri olan Verstappen’in olası bir Ferrari transferi hakkında da konuşan Leclerc, bu durumdan çekinmeyeceğini belirtti.

Kariyeri boyunca Sebastian Vettel, Carlos Sainz ve mevcut takım arkadaşı Lewis Hamilton gibi dev isimlerle yan yana yarıştığını hatırlatan Monakolu pilot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Max dört dünya şampiyonluğu kazanmış olağanüstü yetenekli bir pilot.”

“Ancak şanslıyım ki kariyerim boyunca Hamilton, Vettel ve Sainz gibi harika takım arkadaşlarıyla çalıştım. Bu yüzden bir gün aynı takımda buluşsak bile bu durum beni endişelendirmez.”

“Ayrıca 2010 yılında karting kategorilerinde birlikte başladığımız yolculuğu düşünürsek, ikimizin Ferrari'de buluşması harika bir hikâye oluştururdu.”

“Yine de şu an için Lewis ile çalışmanın tadını çıkarmalıyız."

Her ne kadar F1 pilotları için Ferrari koltuğu bir rüya olsa da Max Verstappen, İtalyan ekibine katılmak konusunda son derece bir yaklaşıma sahip olduğunu geçen yıl Motorsport.com’a verdiği bir röportajda dile getirmişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Ferrari’nin devasa bir marka olduğunu kabul eden Hollandalı şampiyon, bir gün Maranello ekibine katılacaksa bunun tek şartının şampiyonluk potansiyeli olduğunu vutgulamıştı: "Sadece 'Ferrari için yarışıyorum' demek adına oraya gitmem.”

“Eğer bir gün o adımı atacaksam, bu sadece kazanma şansı gördüğüm için olur. Ferrari ile kazanmak elbette çok daha özeldir.”

“Ancak kararlarımı bir markanın tutkusuna veya duygularına kaptırmadan, oranın doğru yer olduğunu hissederek almak isterim."