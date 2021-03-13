Leclerc: "Binotto bize açıkça, takımda 1. pilot olmadığını söyledi"

Ferrari geçtiğimiz sezon 1980'den beri en kötü senesini geçirdi ve takımlar şampiyonasını 6. sırada tamamladı. Bu sene ise Ferrari, 2 geliştirme jetonu hakkını da yeni motoru için kullandı ve yeni regülasyonlarla birlikte, aerodinamik yönden diğer takımlarla arasındaki açığın biraz kapandığını söyleyebiliriz.

Geçen sene zor geçen sezondan sonra bunun Ferrari'de yüzleri güldürmeye yetip yetmediği sorulduğunda Leclerc, “2020’de ilk başta garip bir atmosfer vardı çünkü gerçekler umduğumuzdan çok daha kötüydü."

"Ve gerçekten kötü bir durumda olduğumuz bir aralık vardı fakat hızlı bir biçimde mentalitemiz değişti ve eski yerimize dönmek adına büyük bir motivasyona sahibiz."

"Ve her ne kadar Carlos diğer takımlarda edindiği tecrübeyi bize katsa da, bunun bu sene de değiştiğini sanmıyorum. Ayrıca Carlos’un getirdiği bilgi ve tecrübeler çok ilgimizi çekiyor ve bizi yeni dünyalar keşfetmeye yönlendiriyor."

"Yani bu çok ilginç, fakat takımın mentalite olarak geçen seneki kadar motive olduğunu söyleyebilirim. Takım kendini zorlama konusunda çok istekli ve yakında iyi günler gelecek.” cevabını verdi.

Leclerc sonrasında yeni takım arkadaşı Carlos Sainz hakkındaki ilk izlenimlerinden bahsetti: “Öncelikle, çok iyi birisi. Sezon öncesinde onun kadar zaman geçirdiğim başka herhangi bir takım arkadaşım olduğunu sanmıyorum."

"Yani evet, çok, çok iyi anlaşıyoruz ve birlikte iyi çalışıyoruz. Aynı zamanda çok da yetenekli ve şimdi o aracın içindeyken elde ettiği verileri incelemek ve kıyaslamak çok ilginç."

"Sabah ve öğleden sonra arasında koşullar çok değişiyor, bu yüzden çok zor fakat yine de verileri görmek ilginç oluyor. Aracı düzgün ayarlamak için onunla aynı anda araçta olmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Genç pilota son olarak kendisini takım lideri olarak hissedip hissetmediği soruldu. Leclerc bu soruyu şöyle cevapladı: “Günün sonunda Ferrari’de Carlos’tan daha çok zaman geçirmiş olsam ve dolayısıyla Ferrari’yle daha çok tecrübeye sahip olsam da, açık bir lider olmadığını düşünüyorum ve Mattia da bunu bize açıkça söyledi."

"Fakat bu iyi bir şey. F1’de, en iyilerle savaşmak için yer alıyorum ve Carlos’un çok yetenekli olduğunu düşünüyorum."

"Dolayısıyla her pistte olduğumuzda, daha iyi performans göstermemiz için birbirimizi zorlayacağız. Fakat takımın dediği gibi, açık bir şekilde, herhangi bir 1 ya da 2 numara yok.”