Leclerc, Maranello'da Ferrari SF1000'in direksiyonuna geçti

Sabah 07:00 civarında Ferrari fabrikasındaki çalışmalar tamamlandı ve Charles Leclerc, SF1000'le birlikte Maranello fabrikasının kapısından çıktı.

Leclerc, Maranello caddelerinden geçerek Fiorano Pisti'ne doğru gitti. Ferrari'den herhangi bir açıklama gelmedi ancak aracı reklam çekimi kapsamında piste çıkaracakları tahmin ediliyor.

Ferrari böylelikle Racing Point'ten sonra 2020 aracını piste çıkaran ikinci takım olacak gibi görünüyor.

Sebastian Vettel'in SF1000'in direksiyonuna geçip geçmeyeceği bilinmiyor ancak onun da piste gideceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Ferrari'nin bu 100 kilometrelik çekimin ardından 2018 SF71H ile sürüş yapıp yapmayacağı da belirsiz.