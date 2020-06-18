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Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Maranello caddelerindeki sürüşünden keyif aldı

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Leclerc, Maranello caddelerindeki sürüşünden keyif aldı
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Haz 2020 09:21

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu sabah Maranello caddelerinde SF1000'i sürdü ve bundan ötürü mutlu olduğunu belirtti.

Takım şimdiye kadar her iki çekim gününü de kullanmıştı ve bu nedenle Leclerc'e önümüzdeki ay Avusturya'da yapılacak yarış öncesinde 2020 aracıyla birkaç kilometre tamamlama fırsatı verildi. 

Modern dönemde ilk kez bir Formula 1 aracı Ferrari'nin fabrikasının etrafında sürüldü ve aynı zamanda COVID-19 krizinden sonra da ilk sürüş yapıldı.

Sürüş Officina Classiche'de başladı ve böylece Leclerc, yarış takımının bulunduğu orijinal fabrikanın tarihi ön kapısından dışarı çıktı.

Daha sonra Fiorano test pistine gitmeden önce mevcut takım fabrikasını ve müzeyi geride bıraktı. Ancak, Fiorano'da hiçbir tur atmadı.

Barcelona'daki kış testlerinin bitiminden bu yana 110 gündür F1 aracı sürmeyen Leclerc, bu fırsattan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Leclerc, "Normalde erken kalkmayı sevmiyorum, ama bu sabah bunu yapmak için harika bir nedenim var. Belki birkaç kişiyi uyandırmış olabilir, ama SF1000 ile Maranello caddelerinde dolaşmak harikaydı."

"Bugün, özellikle de bu kadar özel bir yerde araca dönmek heyecan vericiydi. Kokpitte geri dönmek tekrar eve dönmek gibi geliyordu."

"Piste geri dönmeye hazır olduğumuzu söylemenin eğlenceli bir yolu gibiydi. Şimdi SF1000'i Avusturya'da sürmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Charles Leclerc esce dalla sede Ferrari con la SF1000

Charles Leclerc esce dalla sede Ferrari con la SF1000

Fotoğraf: Ferrari

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