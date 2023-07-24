Leclerc: "Macaristan GP'deki 'duygusal' tonun sebebi radyo problemleriydi"
Charles Leclerc, Macaristan GP'sinde Formula 1 mühendisi ile iletişim kurarken kullandığı tona "radyo problemlerinin" yol açtığını söylüyor.
Charles Leclerc, ilk pit stopunda bir kriko sorunu nedeniyle zaman kaybederken, pit yolunda hız limitini aştığı için beş saniye de zaman cezası aldı.
Sonuç olarak yarışı yedinci tamamlayan Leclerc, yarış sırasında takımın strateji hamlelerini sorgularken görüldü.
Verdiği tepki hakkında konuşan Leclerc, "Şu anda radyoyla alakalı da pek çok sorunumuz var."
"Her dört kelimeden biri mühendisim tarafından anlaşılmıyor, çünkü üç, dört yarıştır radyomuzda sorunlar var."
"Bu yüzden bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ses tonum oldukça yüksek çünkü kendimi duyurmam gerekiyor.
"Fakat sadece beni yanlış anlamadıklarından emin olmak istedim. Yani sorunlarımız nedeniyle sadece durumu netliğe kavuşturmakla ilgiliydi."
"Elbette kolay değil. Bazı yarışlarda tam olarak istediğimi yapamadık ama bugün yaptık. Sadece yavaş pit stop bizi biraz geriye düşürdü."
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
Leclerc, hayal kırıklığıyla geçen Macaristan'da "zor" ve "sinir bozucu" bir öğleden sonra geçirdiğini gizlemedi.
"Pit stop oldukça yavaştı. Pit yolu hız limitini aştığımız için bir de ceza aldık. Kısacası zor bir hafta sonu geçirdik."
"Elbette sinir bozucu çünkü bugün sahip olduğumuz hızla, hem sürücü hem de araç tarafında iyi bir iş çıkardık fakat kimsenin bunu gerçekten fark etmediğini hissettim."
"Oysa ne zaman kötü bir iş yapsanız, herkes bunu fark ediyor. Bu yüzden durum kolay değil. Yine de bu, mücadelenin bir parçası. McLaren'in yaptığı gibi ileriye doğru gitmek bizim elimizde. Şu anda gerideyiz. Son üç haftalık dilim bize bunu gösterdi."
"Yani yapmamız gereken çok iş var. Bugün sonucun hissettirdiğinden çok daha kötü olduğunu düşünüyorum. İlk stint oldukça iyiydi. Yavaş pit stop sonrası Lance'in arkasına düştük ve bu da bizi geriye götürdü."
"Çok zorlamam gerekti, sonra Carlos ile savaştık ve orada biraz zaman kaybettik. Üçüncü stintte tekrar zorladım ve araç yine gayet iyi hissettirdi."
"Sonucun gerçekte olduğundan daha kötü göründüğünü hissediyorum. Ancak özellikle Lando [Norris] ile kıyaslandığında geride olduğumuz açık."
Leclerc, lastik aşınmasının problem olmadığını söylüyor.
"Ne kadar zorladığımızı düşündüğümüzde, aslında o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü araçta sadece kendi bakış açınız oluyor."
"İlk stintte Lewis [Hamilton] öndeyken, lastik yönetimi konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı hissedebiliyordum. Üçüncü bölümde de Oscar [Piastri] ile kıyaslandığında lastik yönetiminde iyi bir iş çıkardığımı hissettim."
"Fakat öndeki diğer üç kişinin ne yaptığını bilmiyorum. Bunu kontrol etmem gerekecek."
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