Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak"
Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alan Charles Leclerc, Pazar günkü yarışta Red Bull pilotlarına karşı liderliği korumanın zor olacağını düşünüyor.
Bilindiği üzere yeni Sprint formatı ilk kez bu hafta sonu Bakü'de deneniyor. Bu sebeple klasik hafta sonu formatından farklı olarak Pazar günkü yarışın sıralama turları Cuma günü, ikinci serbest antrenman seansının yerine koşuldu.
Q3'ün ilk turlarında sürpriz bir şekilde Red Bull pilotu Verstappen ile tamamen aynı zaman turunu atan Leclerc, seans sonunda pole pozisyonunu almayı başardı.
Seansının ardından Leclerc, "Kesinlikle şaşkınım."
"Bakü'ye sıralamada Aston Martin ve Mercedes'in önünde olursak harika bir hafta sonu geçireceğimizi düşünerek geldik ve sonunda pole pozisyonundayız, bu harika bir sürpriz."
"Aracımızın hâlâ Red Bull'ların gerisinde olduğunu unutmamalıyız, bu yüzden yarışta liderliği korumak zor olacak ama hedefimiz bu ve attığım turdan gerçekten çok memnunum."
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Genel olarak pilotlar için çok zorlu bir hafta sonu oldu çünkü antrenman yapmak için çok az zamanımız vardı. Sadece ilk antrenman seansı koşuldu; durum böyle olunca direkt olarak o seansa odaklanmanız gerekiyor ama başlangıçtan beri iyi hissediyorduk, bu yüzden çok mutluyum." dedi.
Sprint Shootout'un gridini belirleyecek olan sıralama turları ise yarın üçüncü antrenman yerine koşulacak.
Cumartesi günü takımı nelerin beklediği sorulduğunda Leclerc, şu yanıtı verdi: "Zorlu olacak çünkü henüz orta hamur kullanmadık."
"Bu yüzden, yarın sadece bir setimiz olacağı için ona göre davranmamız gerekiyor."
"Yani hataya yer yok; ama yine de tempomuz güçlü görünüyor. Umarım Q1 ve Q2'de öğrenebilir ve Q3'te zorlayabiliriz çünkü aracın iyi olduğunu biliyoruz."
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