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Leclerc: "Liderliği alsam bile kazanmak zor olacak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari tempo olarak çok geride olduğu için

Editör Ezel Tan
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışında geride kalmalarının ardından pazar günü için çok iyimser görünmüyor.

Monakolu pilot, sözlerine cumartesi günkü yarışı değerlendirerek başladı: "Yarış boyunca ayağımı gazdan çok fazla çekmek zorunda kaldım."

"Neyse ki yarın ikinci sıradan başlayacağım. Umarım ilk turdan sonra önümde çok daha az araç olur."

"Bu da bugüne kıyasla biraz daha iyi bir noktada olmama yardımcı olacak."

Nerede -tasarruf için- ayağını gazdan çekmek zorunda kaldığı sorusuna Leclerc, "Her yerde. Gerçekten her yerde. Virajların hepsinde bunu yapmak zorunda kaldım."

"Meksika da bu açıdan oldukça kötüydü. Fakat bazı yarışlarda bu tür sorunlar yaşayacağınızı bilirsiniz."

"Bugün beklediğimden biraz daha fazlaydı. Fakat yarının bu açıdan daha iyi bir gün olmasını bekliyorum." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc, pazar günkü yarışta Verstappen'i ilk virajda geçse dahi önde kalamayacağı görüşünde.

"Liderliği alsam bile kazanabilir miyim bilmiyorum çünkü Max ve benim son turuma baktım.... Benimki oldukça iyi bir turdu; buna rağmen 0.9 saniye hatta 1 saniye gerideydim."

"Araçların temposu buysa, onu geçsem bile bunun pek işe yarayacağını sanmıyorum çünkü bence iki ya da üç tur içinde beni tekrar geçecek."

"Yine de ben kendi yarışıma odaklanacağım. Şu anda ana hedefimiz takımlar şampiyonasında Mercedes'i yenmek."

"Bu açıdan gerçekten olumlu bir hafta sonu oluyor. Fakat hem Red Bull'u yenmek hem de şimdi ileriye doğru büyük bir adım atan McLaren'ı geride bırakmak için yapmamız gereken çok iş var."

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