Leclerc: "Lewis'le Monza'da yarışmak özel olacak"
Charles Leclerc, Monza'da Ferrari ile yarışmanın "ikonik" ve "özel" bir his olduğunu belirtti.
Charles Leclerc, Monza'da Ferrari ile yarışmanın "ikonik" ve "özel" bir his olduğunu belirtti.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalya'nın efsanevi Monza pistinde Ferrari için yarışmanın kendisi için ne kadar özel olduğunu anlattı.
Leclerc, bu duyguyu gelecek yıl Ferrari’ye katılacak olan Lewis Hamilton ile paylaşacak olmanın da heyecan verici olduğunu söyledi.
Medya gününde demeç veren Charles Leclerc şunları söyledi: "Ferrari ile Monza’da İtalya’da yarışmak çok, çok özel."
"İkonik bir yer ve özel bir his."
"Lewis bunu gelecek yıl deneyimleyecek, bunu birlikte yaşayacağız ve eminim ki bu çok özel olacak."
Leclerc ayrıca Ferrari'nin son iki yarıştaki vasat performansına rağmen beklentilerini değiştirmediğini söyledi.
"Kazanmaya henüz hazır değiliz ama bazı şeyleri anladık."
"Daha yüksek yere basma kuvveti olan pistlerde normalden daha iyi bir noktadayız."
"Araç üzerinde bazı güncellemelerimiz var, bu yüzden son birkaç yarıştan daha yakın olmayı umuyoruz."
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