Leclerc: "Le Mans yorumlarım fazla ciddiye alındı"

Ferrari'nin F1 pilotu Leclerc, geçen ay verdiği demeçte fırsat doğduğu takdirde, Ferrari'nin yeni tanıtılan Hiper araç programıyla Le Mans 24 Saat'te yarışmaya sıcak baktığını söylemişti.

Monakolu pilot, "Le Mans'ı seviyorum, her zaman Le Mans'ın taraftarlarından olmuşumdur. Eğer bir fırsat doğarsa, yer almaktan çok mutlu olurum. Şu anda temel hedefim Formula 1. Fakat dediğim gibi, fırsat doğarsa neden olmasın?" demişti.

Bu konuda çeşitli yorumlar yapıldı ve bazıları Leclerc'in sadece F1'e odaklanması gerektiğini belirtti.

Ancak Leclerc, zaten odağının Formula 1 olduğunu ve yorumlarının yanlış anlaşıldığını söylüyor.

Monakolu genç pilot, "Bunları pek fazla düşünmeden söyledim ve açıkçası basın yorumlarımı çok ciddiye aldı."

"Bu elbette gerçekten çok sevdiğim bir yarış. Ancak %100 Formula 1'e odaklandım. Yine de karşıma bir fırsat çıkarsa neden olmasın?"

"Çocukluğumdan beri karting dayanıklılık yarışlarına katılıyorum ve genellikle motor sporları dünyasıyla ilgili en güzel anılarım bu yıllara ait. Sık sık Brignoles 24 Saat'e ve bazen 42 Saat'e atılırdık. O yıllarda Jules Bianchi, kardeşlerim ve dönemin karting sürücüleriyle bunu yapıyorduk. Tüm bunları asla unutmayacağım."

"42 saat boyunca ayakta kalmak zorundaydım. Şimdi bu duyguyu tekrar tatmayı çok isterdim." dedi.