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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Leclerc: "Lastikleri çalıştıramadık"

Charles Leclerc, cuma gününe oranla lastikleri doğru aralığa getirmekte zorlandıkları ve bundan ötürü de olması gerektiği kadar tempo yakalayamadıklarını söyledi.

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Leclerc: "Lastikleri çalıştıramadık"
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Ferrari, Macaristan'a favori olarak gelse de, cumartesi günü yağmurun yağması ve şartların değişmesinin ardından olması gereken tempoyu yakalayamadı.

Charles Leclerc tüm sıralama turları boyunca zorlandı ve sonunda günü 0.1 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Seansın ardından konuşan Leclerc, lastikleri olması gerektiği gibi çalıştıramadıkları için geride kaldığını söyledi.

Sorun yaşayan Max Verstappen'in 10. olmasından memnun olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Daha çok kendimize odaklanıyoruz."

"Bugün harika bir gün değildi. Lastikleri çalıştırmak bugün çok zordu. Onları doğru aralığa getirme konunun büyük tutarsızlık yaşadım."

"Bu yüzden tek turda en iyisi yapmakta biraz zordu fakat neler olduğuna bir bakacağız."

"Yarın öne geçmek için daha fazla tempomuz oldukça eminim. Umarım güçlü bir pazar günü geçirebiliriz." cevabını verdi.

Ferrari'nin cuma günkü yarış temposu gayet iyi görünüyordu.

Leclerc, "Evet hızlıyız. Bu yüzden bugün lastiklerle alakalı tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yarın geri dönebileceğimizden şüphem yok." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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