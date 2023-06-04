Leclerc: "Lastik aşınması işleri değiştirebilir"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında yaşadığı sorunun ardından ilk bölümde elenmiş ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Leclerc, sorunu şöyle açıkladı: "Sol virajlarda sağ arka gerçekten kötüydü. Bunun lastiklerden kaynaklandığını düşündüm, bu yüzden yeni bir lastik seti taktık. Fakat yeni sette de aynı his vardı. Sağ virajlar gerçekten iyiydi, sol virajlar ise tamamen kötüydü."

"Durumu bir kontrol etmemiz gerekecek fakat araçta bir şey bulamazsak çok şaşırırım."

"Bence mekanik bir problem var. Aero paketimiz Cuma gününden beri çok iyi çalışıyor. Bunun aerodinamik bir sorun olduğunu sanmıyorum."

Sorunun ayarlarla ilgisi olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Biraz değişiklik yaptık ama her zaman yaptığımız şeyler."

"Yani sebep bu değil. Bu, ayarlarla ilgili bir şey değildi. Ayarlarda sadece küçük bir değişiklik yaptık."

"Sol virajlarla sağ virajlar arasında çok büyük bir fark vardı."

"Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Neler olduğunu görmek için geceyi bekleyeceğim ama olması gerektiği gibi çalışmayan bir şeyler olduğundan eminim."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bana Q1'de elendiğimi söylediklerinde aslında o kadar da şaşırmadım. Hissettiklerime şaşırdım, bu yüzden 'inanılmaz' dedim."

"Yani bana Q1'de elendiğimi söylediklerinde, sahip olduğum araçtan ötürü şaşırmadım."

Leclerc şimdi 19. sıradan başlayıp, yukarıya çıkmak için çaba gösterecek.

Neyin mümkün olduğu sorusuna Leclerc, "Açıkçası çok zor bir yarış olacak"

"Öte yandan, oldukça fazla pit stop göreceğimizi düşündüğüm bir pistteyiz. Aşınma büyük bir konu olacak, bu yüzden bu konuda iyi bir iş çıkarırsak, şansımız var."

"Cuma günkü yarış hızımız normalden biraz daha iyi görünüyordu fakat Red Bull kendi liginde. Bakalım, yarışı beklemek en iyisi çünkü cuma günü kim hangi yakıt yüküyle sürüş yaptı bilmiyoruz." cevabını verdi.

Ferrari'nin bu hafta sonuna getirdiği güncellemelerin performansıyla ilgili Leclerc, "Oldukça iyi hissettiğimi söyleyebilirim. İleriye doğru küçük bir adım atmamızı sağladı. Aslında beklediğimiz de buydu, yani her şey yolunda." cevabını verdi.