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Formula 1 Las Vegas GP
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Leclerc: "Las Vegas performansımız, Abu Dhabi için anlam ifade etmiyor"

Charles Leclerc, Las Vegas'ta Red Bull ile galibiyet için çekişseler de, aynı şeyi Abu Dabi'de yapabileceklerine pek inanmıyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari SF-23 geçtiğimiz hafta sonu yüksek hızlı Las Vegas pistinde çok iyi bir performans sergilerken, Charles Leclerc ve Carlos Sainz sıralama turlarında ilk çizgiyi aldı.

Sainz güç ünitesi değişimi nedeniyle grid cezası aldı ve bu yüzden geriden başlamak zorunda kaldı.

Leclerc ise pazar günü galibiyet için Red Bull pilotlarıyla çekişti ve güvenlik aracının zamanlamasından ötürü muhtemel bir zaferi kaybetti.

Yine de Leclerc, son turdaki harika atağıyla Sergio Perez'i geçti ve yarışı ikinci sırada tamamlamış oldu.

Las Vegas, sıcaklık anlamında benzersiz bir pistti ve lastik yönetimi, önceki yarışlardan çok farklıydı.

Hal böyle olunca daha sıcak olması beklenen Abu Dabi'de aynı şeyi yapıp yapamayacakları konusunda soru işaretleri var.

Las Vegas performanslarını değerlendiren Leclerc şunları söyledi: "Bence bu, aracımız hakkında çok şey anlatıyor; burada başka hiçbir yere benzemeyen şartlarda savaştık."

"Hava çok çok soğuk ve aşırı ısınma o kadar da büyük bir sorun değil."

"Problem daha çok lastik aşınması ve onları doğru sıcaklıkta tutmaya çalışmaktı, ki bu konuda oldukça iyiyizdir."

"Hava daha sıcaksa, daha fazla zorluk yaşıyoruz. Dolayısıyla bu hafta sonu bana gelecek için pek de güven vermiyor çünkü Abu Dabi buraya kıyasla çok farklı olacak."

"Öte yandan, harika bir hafta sonu geçirmek her zaman için güzeldir. Gelecek için de çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum çünkü genel olarak iyi bir hafta sonu oldu."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Ferrari patronu Fred Vasseur de takımlar arasındaki form dalgalanmalarının araçların lastiklerini yönetme şekline bağlı olduğunu belirtti.

"Mercedes'e bakacak olursanız, Brezilya'da lastik yönetiminde hiç iyi değillerdi fakat bu hafta sonu iyi bir yarış çıkardılar."

"Pistten piste, hamurdan hamura durum değişiyor."

"Las Vegas'taki koşullar sezonun geri kalanına kıyasla oldukça soğuktu ve bu şartlarda iyi bir yönetime sahiptik."

"Fakat bence son yarışta değil, birkaç yarış önce de durum gerçekten böyleydi."

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