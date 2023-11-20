Leclerc: "Las Vegas GP'de Verstappen'e liderliği geri vermesi söylenmeliydi"
Charles Leclerc, Las Vegas Grand Prix'sinin başında kendisini pist dışına iten Max Verstappen'e beş saniye ceza vermek yerine liderliği geri vermesinin istenmesi gerektiğini düşünüyor.
Son derece kaygan olan Vegas pistinde Verstappen, ilk viraja derinden girdi ve Ferrari pilotunu pist dışına çıkmaya zorladı.
Olay FIA hakemleri tarafından soruşturuldu ve Red Bull, pozisyonu Leclerc'e geri vermek yerine beş saniyelik bir ceza almaya karar verdi. Bu nedenle Verstappen ilk pit stopta aldığı cezayı telafi etmek için fark açmaya çalışırken ilk stint için temiz havanın tadını çıkardı.
Leclerc, Verstappen'e ceza verilmesinin doğru olduğunu düşünmekle birlikte, onu yerini geri vermeye zorlamanın daha adil olacağını savundu.
Leclerc, "Açıkçası, beş saniyelik cezayı hak ettiğini düşünüyorum. Cezasını çekti ve verilmesi gereken ceza buydu."
"Ancak bu tür durumlarda FIA'nın yerini geri vermeyi istemesinin daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü bence temiz havadayken lastikleri korumak oldukça kolay, bu da avantajlı bir durum oluşturuyor. Ama evet, olan oldu." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Verstappen başlangıçta aldığı cezayı kabul etmedi ve alaycı bir şekilde takıma telsizden 'komiserlere selamlarını iletmelerini' söyledi. Ancak daha sonra cezanın haklı olduğunu kabul etti.
Red Bull takım patronu Christian Horner cezanın 'marjinal' olduğunu çünkü hakemlerin genellikle ilk turdaki olaylara daha yumuşak bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Red Bull'un Verstappen'den Leclerc'e yerini geri vermesini istememesinin nedeninin de bu olduğunu iddia etti.
Horner, "Bence yarı yarıya bir olaydı. İlk virajda Max biraz öndeyken viraja derinden girdiler."
"İlk birkaç virajda ya da ilk turda yarışmalarına izin vermemiz gerektiğini düşündük, bu yüzden Max'ten pozisyonu geri vermesini istemedik."
"Bu yüzden, Max ceza aldığında bunu daha zor yoldan yapması gerektiği anlamına geliyordu. Gerçekten marjinaldi ama bunu kabul ettik." dedi.
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