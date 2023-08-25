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Leclerc, hafta sonundan kısa süre önce kulak enfeksiyonuna yakalandı

Ferrari pilotu Charles Leclerc, kulak enfeksiyonu kapması nedeniyle uçağa binemedi Zandvoort'a 14 saat araba yolculuğuyla ulaşmak zorunda kaldı.

Altay Gök
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

12 yarışlık yoğun bir periyodun ardından bir aylık yaz arasını iyi değerlendiren pilotlar, sıcak havalardan da faydalanarak kendilerini tatil bölgelerine attılar.

Tatilini kendi evi olan Monte Carlo'da ve İtalya'da geçiren Charles Leclerc, tatilin son günlerinde kulak enfeksiyonuna yakalandı.

Belirli durumlarda ciddi ağrıya sebep olabilen enfeksiyon nedeniyle zor zamanlar geçiren Leclerc, bu nedenle Zandvoort'a gelmek için uçağa da binemedi.

Piste özel aracıyla gelmek zorunda kalan Monakolu pilot, tam 14 saat direksiyon sallamak zorunda kaldı.

Leclerc'in durumunu aktaran F1.com muhabiri Will Buxton, "Charles kulak enfeksiyonu kaptı, bu nedenle buraya uçakla gelemedi. Özel aracını kullanmak zorundaydı."

"Bu konu hakkında kendisiyle konuştum ve herhangi bir baş dönmesine yol açıp açmayacağını sordum. Neyse ki hiçbir sıkıntısı kalmadığını ve iyi olacağını söylüyor." dedi.

Yaz tatilinde eğlencenin dozunu kaçıran tek kişi Leclerc değil; nitekim George Russell sörf yaparken hafif bir sakatlık geçirdi, Lance Stroll ise hastalanarak Perşembe günü basın toplantısına katılamadı.

 

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Hollanda GP 1. antrenman: Verstappen bıraktığı yerden devam etti, Alonso ikinci

Ricciardo: "En az birkaç yıl daha F1'de kalacağım"

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