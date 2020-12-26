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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Küçükken Verstappen'le birbirimize katlanamazdık"

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Leclerc: "Küçükken Verstappen'le birbirimize katlanamazdık"
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, Editör

Charles Leclerc, kartingde yarıştıkları dönemde Max Verstappen'le birbirlerinden pek hoşlanmadıklarını söyledi ve aralarındaki rekabetin Formula 1'de devam ettiğini belirtti.

Gridin iki genç yeteneği Max Verstappen ve Charles Leclerc, kartingde yarıştıkları dönemde kıyasıya bir rekabete girmişti. İkilinin o dönemle ilgili birbirleri hakkında pek de olumlu anıları bulunmuyor.

İkili şu anda Formula 1'de yarışıyor ve hâlâ zaman zaman birbirleri hakkında sert sözler söyleyebiliyorlar.

Geçtiğimiz  günlerde Sky İtalya'ya konuşan Leclerc, Verstappen'le aralarındaki rekabetin Formula 1'de de devam ettiğini söyledi.

“Açıkçası kartingde yarıştığımız dönemde [yani henüz çok gençken] birbirimize katlanamazdık."

"Ama zaman içinde olgunlaşıyoruz, birbirimizle iletişim kuruyoruz ve şimdi bu konuda önemli bir ilerleme kaydettik."

"Max iyi bir insan, ancak kaskı taktığımız zaman, karting günlerindeki o şiddetli mücadele tekrar başlıyor."

Leclerc, 2020 yılının zor geçtiğini ancak sezonun olumlu yanlarına baktığını söylüyor.

Charles Leclerc, Ferrari, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, on pole

Charles Leclerc, Ferrari, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, on pole

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“2020 bizim için her açıdan zor bir yıldı. Yine de buna unutulması gereken bir yıl diyemem çünkü tüm zorluklara rağmen takımla birlikte gelişmeye devam ettik. Bu süreçte sabırsızlık gibi bir dezavantajımla da savaşmayı öğrendim."

"Ama en azından bu sezon Mugello, Portimao ve Imola gibi favorilerim arasında yer alan bazı pistlerde yarışma fırsatı bulduk."

Leclerc, gelecek yılki takım arkadaşı Carlos Sainz hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığını söylerken, Sebastian Vettel'in motivasyonunu kaybettiği görüşlerini de reddediyor.

“Vettel, yaptığı işte gelişmeye yönelik inanılmaz arzusuyla ön plana çıkıyor."

"Gazeteciler motivasyonunu kaybettiğini söylüyorlar ama yanılıyorlar. Yaptığı işin tüm detaylarını anlamaya çalışıyor. Sebastian ister en iyi formunda olsun, isterse de mevcut durumunda olsun, yaptığı işe her zaman kalbini ve ruhunu koyuyor."

"Carlos Sainz'a gelirsek onu çok iyi tanımıyorum, ama onunla [son dönemde] sık sık konuştuk. Her zaman cevap vermeye ve bir şekilde yardım etmeye hazır birisi oldu. Yetenekli bir pilot ve onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Alexander Albon, Lando Norris ve George Russell ile katıldığı sanal yarışlar sorulduğunda Ferrari pilotu, "Hepsiyle çok iyi bir arkadaşlığım var, ancak kaskı taktığımızda tüm bunlar ortadan kalkıyor." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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