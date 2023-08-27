Leclerc: "Küçük bir temasın bedeli ağır oldu"
Charles Leclerc, Oscar Piastri ile yaşadığı temas sonrası aracının hasar gördüğünü ve yarışa devam edemediğini söyledi.
Zandvoort, Charles Leclerc için sezonun en kötü hafta sonlarından birisi oldu. Monakolu pilot, sıralama turlarındaki kazasının ardından bugünkü yarışa dokuzuncu başladı ve henüz ilk bölümde Oscar Piastri ile yaşadığı temas sonrası tempo kaybetti.
Tabandaki büyük hasar, aracın yere basma gücü kaybetmesine neden oldu ve Leclerc için yarıştan çekilmekten başka bir çare kalmadı.
Puansız tamamladığı yarışın ardından konuşan Leclerc, "Yarış kötü başladı ve kötü devam etti."
"Yaşadığımız sorunun Oscar Piastri'yle yaşadığımız temastan kaynaklandığını düşünüyorum."
"Bu garip bir durum çünkü çok hafif bir temastı. Görünüşe bakılırsa aerodinamik yapının önemli bir kısmı bu temastan ötürü hasar gördü."
"Sanırım yaklaşık 60 puan yere basma gücü kaybettik ve o noktada yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı." dedi.
Yağmur yağmaya başladığında Leclerc, lastikleri değiştirmek için pite girdi fakat o noktada Ferrari piti hazır değildi.
Charles, "Koşulların ne kadar kötüleşeceğini bilmiyordum; ilk başta yağmurun hafif olmasını bekliyorduk ancak turun son virajına geldiğimizde yağmur gerçekten ağırlaştı."
"Geçiş lastiklerine geçmek için doğru anda pite geldim ama hazır değildik. Pite girme kararı bana aitti."
"Çocuklar pit stopa hazır olmasalar bile bunu yapmak doğru karardı çünkü bir tur daha sürseydim çok daha fazla zaman kaybedecektim."
"Böyle bir karar verildiği için pişman değilim."
"Genel olarak bizim için çok zor bir hafta sonuydu. Aracımızın iyi bir tempoya sahip olmasını bekliyorduk." dedi.
Meccanici in garage con Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
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