Leclerc: "Kontrat görüşmelerine henüz başlamadık"
Charles Leclerc, son dönemde çıkan haberlerin aksine Ferrari ile kontrat yenileme görüşmelerine henüz başlamadığını ancak takımda kalmak istediğini belirtti.
Charles Leclerc, 2019'dan beri Formula 1'de Ferrari için yarışıyor ve uzun vadeli kontratı 2024 sonunda bitecek.
Monakolu pilotun adı, Ferrari'nin kötü performansından ötürü diğer takımlarla anılmaya başlandığı için, takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
Son günlerde Leclerc'in Ferrari ile 3+2 yıllık bir anlaşma imzalamaya hazırlandığı ve beş yılda yaklaşık 200 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.
Fakat Corriere dello Sport'a verdiği demeçte Leclerc, henüz bir görüşme olmadığını belirtti.
Monakolu sürücü, "Adımın başka takımlarla anılıyor olması, işimi iyi yaptığım anlamına geliyor."
"Fakat bunlara bakmıyorum çünkü ne istediğimi biliyorum. Ferrari'nin benden ne istediğini ise hâlâ bilmiyorum."
"Sözleşme görüşmeleri henüz başlamasa da benim için her şey açık, Ferrari'yi seviyorum ve burada kazanmak istiyorum. Önceliğim bu." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Leclerc, Vasseur ile olan yakın bağlarının Ferrari'de kalmasında önemli bir rol oynayıp oynamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, her zaman var olan ve var olmaya da devam eden Ferrari sevgimin yanı sıra, Fred ile paylaşabildiğim pek çok şey var. Bunların çoğu geleceğe yönelik planlarla ilgili. Birbirimize bağlıyız."
"Bizi neyin beklediğini biliyorum ve kendime güveniyorum. Bu takımı seviyorum ve onlarla kazanmak istiyorum."
Leclerc, Max Verstappen'i yenebileceğinden de emin.
"Yenebiliriz, ki zaten bunu yaptık. Onunla ve Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak için çalışmaya devam etmeliyiz."
Monakolu pilot, adı Audi ile anılan Carlos Sainz'ın da takımda kalmasını umuyor.
"Carlos takımla yollarını ayırmaya karar verirse hata yapmış olur."
"Aramızda yoğun bir rekabet olsa bile birlikteliğimiz iyi gidiyor. Çok iyi bir çalışma anlayışı var."
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