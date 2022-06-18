Leclerc: "Kolay bir yarış olmayacak ama her şeyimi vereceğim"

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Charles Leclerc, güç ünitesini değiştirdiği için Kanada Grand Prix'sine gridin arkasından başlayacak.

Fakat Leclerc, cezasına rağmen sıralama seansında Q1'de piste çıkmayı tercih etti. Bu karar, zorlu hava koşulları nedeniyle riskliydi.

Ferrari pilotu, seansın sonunda neden Q1'de piste çıktığını açıkladı.

"Bugün Tsunoda'nın önünde olmak, yarınki yarışta onun önünde başlamamızı sağlardı ve böyle bir hafta sonunda her fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor."

"Aracın hasar almasını önlemek için risk almasam da yine de birkaç tur atmak iyiydi. Biraz bilgi toplamak istedim ve iyi gitti."

Yağmurlu başlayan seansta pist çabucak hızlandı ve Leclerc, aracın ıslak zeminde eskiye kıyasla iyi hissettirdiğini söyledi.

Leclerc, "Koşullar oldukça zorluydu ama araç iyi hissettirdi. Bu olumlu bir şey çünkü son iki yıldır yağmurda çoğu zaman zorlanıyorduk. Fakat bugün olumlu hissettirdi." dedi.

Monakolu pilotun yarışta podyum alması kolay olmayacak ancak Leclerc, asıl hedefin olabildiğince puan almak olduğunu söyledi.

Leclerc, "Puanlar önemli olacak. Burada geçiş yapmak kolay olmayacak ve bizi zor bir yarış bekliyor. Her koşulda bir karar vermemiz gerekti ve yeni motoru bu pistte almamız gerekti. Yarın maksimumu almaya çalışacağız ve her şeyimi vereceğim." dedi.