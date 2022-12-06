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Formula 1 Haberler

Leclerc, kız arkadaşından ayrıldı

Charles Leclerc, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kız arkadaşı Charlotte Sine ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.

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, Editör
Leclerc, kız arkadaşından ayrıldı
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Sürücüler şimdi kış tatilindeler ve kışın ne yaptıkları sadece sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıkıyor.

Bugün Ferrari pilotu Leclerc, sosyal medya hesaplarından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Monakolu pilot, 2020 yılından bu yana birlikte olduğu kız arkadaşı Charlotte Sine ile ayrıldıklarını açıkladı.

Leclerc, ayrılık sebebi hakkında açıklama yapmadı fakat aralarının iyi olduğunu ve arkadaş kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Leclerc şöyle yazdı: "Herkese merhaba."

"Charlotte ve ben ilişkimizi bitirmeye karar verdik fakat iki iyi dost olmaya devam edeceğiz. Birlikte çok güzel anlar geçirdik ve o, sonsuza kadar benim için özel bir insan olarak kalacak."

"Charlotte harika biri ve en iyisini hak ediyor. Lütfen kararımıza ve onun mahremiyetine saygı gösterin."

Leclerc, 2022 yılında kariyerinde ilk kez şampiyonluk savaşı verdi ancak sezon istedikleri gibi sonuçlanmadı.

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