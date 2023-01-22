Leclerc kışı "yoğun" antrenman programıyla geçirmiş

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Charles Leclerc birkaç gün önce Fransa'nın başkentinde, daha doğrusu Accor Arena spor ve konser kompleksinin bulunduğu Paris Bercy banliyösünde, NBA'de oynayan Chicago Bulls - Detroit Pistons'ın maçını izlemeye gitti.

Leclerc tek başına değildi, nitekim yanında Alpine sürücüleri Pierre Gasly ve Esteban Ocon da vardı.

Monakolu pilot, özellikle de kısa bir süre önce antrenman kampına gittiği için, yeni sezon için yapılan yoğun hazırlıklara kısa bir mola vermiş oldu.

Kışın biraz kilo aldığını itiraf eden Leclerc, yoğun antrenmanlar yaptığını da dile getirdi.

Leclerc, "Kış tatilinden bu yana biraz kilo aldım ama o kadar da kötü değil çünkü şu anda bile aptalca bir şey yapmamaya çalışıyorum."

Charles Leclerc, Ferrari with fans at Fiorano Fotoğraf: Ferrari

"Noel'de bile kendimi fondü ve raclette ile şımartmadım. Fakat şimdi tekrar yola koyulma vakti geldi ve her şey yolunda gidiyor. Yoğun antrenman programları yapıyorum. Fiziksel kondisyonumda eksiklikler var, bu yüzden onları kapatmaya çalışıyorum."

"Yılın geri kalanında formumuzu korumamız, şu anda üzerinde çalıştığımız kuvvet antrenmanını sürdürmemiz ve tüm günlerimizi antrenmana ayırmamız gerekiyor."

"Kendimiz üzerinde olabildiğince yoğun çalışmalıyız çünkü antrenman döneminden hemen sonra yeni aracın tanıtımı için hazırlıklar, testler başlıyor ve basınla çok fazla konuşmamız gerekiyor."

"Boş zaman olmayacak, bu nedenle bu antrenman kamplarının tamamı neredeyse farklı eğitim türlerine ayrılıyor." dedi.