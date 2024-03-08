Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Leclerc: "Kimin zirveye çıkacağını görmek ilginç olacak"

Charles Leclerc, Suudi Arabistan'ın Cidde pistinde cuma günü gerçekleşecek olan sıralama turlarında kimin zirveye çıkacağını görmeyi merakla bekliyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari, yeni sezona 2023'ten daha iyi bir konumda başlamış durumda. Takım elde ettiği 3-4. sıraların ardından ilk yarışın ardından şampiyonada 2. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Bahreyn'de Carlos Sainz 4. sırayı elde ederken, Leclerc yarış dışı kalmıştı. 

Leclerc, daha iyi bir noktada olsalar dahi Cidde'de gridin birbirine oldukça yakın olduğunu ve bu nedenle performans anlamında kesin yargıda bulunamayacaklarına inanıyor.

Suudi Arabistan GP ilk ve ikinci antrenman turlarından sonra Monakolu pilot, "Pist başlangıçta iyi bir yol tutuşa sahipti ve yarın gün boyunca oldukça fazla pist gelişimi bekleyebiliriz."

"Ancak sonuç olarak, herkes birbirine çok yakın zamanlara sahip. Bu nedenle kimin aracından maksimum verimi alıp zirveye çıkacağını görmek sıkı ve ilginç olacak." yorumunu yaptı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Aston Martin, Alonso'yu takımda tutmak için "her şeyi yapacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hamilton: "Russell'ın aracıyla benden daha mutlu olduğu açık"

Hamilton: "Russell'ın aracıyla benden daha mutlu olduğu açık"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Hamilton: "Russell'ın aracıyla benden daha mutlu olduğu açık" Hamilton: "Russell'ın aracıyla benden daha mutlu olduğu açık"
Brown: "McLaren, Cidde'de daha önde olacak"

Brown: "McLaren, Cidde'de daha önde olacak"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Brown: "McLaren, Cidde'de daha önde olacak" Brown: "McLaren, Cidde'de daha önde olacak"
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim" Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"
Charles Leclerc
Daha fazlası
Charles Leclerc
Daha sağlam 2024 Ferrari aracı, Leclerc ve Sainz'ı artık "korkutmuyor"

Daha sağlam 2024 Ferrari aracı, Leclerc ve Sainz'ı artık "korkutmuyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Daha sağlam 2024 Ferrari aracı, Leclerc ve Sainz'ı artık "korkutmuyor" Daha sağlam 2024 Ferrari aracı, Leclerc ve Sainz'ı artık "korkutmuyor"
Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"

Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"

Formula 1
Bahreyn GP
Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu" Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"
Leclerc: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"

Leclerc: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"

Formula 1
Bahreyn GP
Leclerc: "Biraz hayal kırıklığına uğradım" Leclerc: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"

Son Haberler

Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"

Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"

MGP MotoGP
Katar GP
Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil" Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"
MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti

MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti

MGP MotoGP
Katar GP
MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti
Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi

Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak! Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye