Leclerc: "Kimin zirveye çıkacağını görmek ilginç olacak"
Charles Leclerc, Suudi Arabistan'ın Cidde pistinde cuma günü gerçekleşecek olan sıralama turlarında kimin zirveye çıkacağını görmeyi merakla bekliyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Sam Bloxham / Motorsport Images
Ferrari, yeni sezona 2023'ten daha iyi bir konumda başlamış durumda. Takım elde ettiği 3-4. sıraların ardından ilk yarışın ardından şampiyonada 2. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl Bahreyn'de Carlos Sainz 4. sırayı elde ederken, Leclerc yarış dışı kalmıştı.
Leclerc, daha iyi bir noktada olsalar dahi Cidde'de gridin birbirine oldukça yakın olduğunu ve bu nedenle performans anlamında kesin yargıda bulunamayacaklarına inanıyor.
Suudi Arabistan GP ilk ve ikinci antrenman turlarından sonra Monakolu pilot, "Pist başlangıçta iyi bir yol tutuşa sahipti ve yarın gün boyunca oldukça fazla pist gelişimi bekleyebiliriz."
"Ancak sonuç olarak, herkes birbirine çok yakın zamanlara sahip. Bu nedenle kimin aracından maksimum verimi alıp zirveye çıkacağını görmek sıkı ve ilginç olacak." yorumunu yaptı.
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