Leclerc, "kibirli olduğu" eleştirilerinden hoşlanmıyor

2018 yılında Alfa Romeo ile Formula 1'e adım atan ve henüz ikinci yılında Ferrari'ye geçen Charles Leclerc, iki galibiyet almış ve sezonu dördüncü bitirmişti.

Bu yıl Ferrari'nin geride kalması nedeniyle sadece iki yarışta podyuma çıkan Monakolu pilot, yine de takım arkadaşı Sebastian Vettel'e ciddi üstünlük kurdu.

Leclerc şu anda Max Verstappen ve George Russell'la beraber gridin en iyi genç yeteneklerinden birisi olarak gösteriliyor.

Sky İtalya ile röportaj yapan Leclerc, kendisini en çok kızdıran eleştirinin ne olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Beni diğerlerinden daha çok etkileyen şey kibirli olduğumun söylenmesi. Çünkü değişmediğimi çok iyi biliyorum."

"Kariyerimi ilerlettikçe insanların benimle arkadaş olmaya çalıştığını görüyorum. Ama bunu kesinlikle benden hoşlandıkları için değil, Ferrari pilotu olduğum için yapıyorlar."

"Bu yüzden kendimi dışarıya karşı biraz kapatıyorum. Bunun adı kibir değil. Bakış açım hiç değişmedi. Hem babam hem de Jules Bianchi, her zaman ayaklarımın yere basması gerektiğini söylediler."

"Kariyerime baktığımda her şey oldukça hızlı ve doğru yönde geliştiğini biliyorum. Ama her zaman bu tavsiyeyi aklımda tuttum. Bu yüzden kibirli olduğumun söylenmesi, beni diğer eleştirilerden daha çok rahatsız ediyor."

2015 yılında hayatını kaybeden Jules Bianchi ile çok iyi bir ilişkiye sahip olan Leclerc, 2017 yılında kariyerinde büyük rol oynayan babasını kaybetmişti.