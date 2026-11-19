Formula 1 Las Vegas GP

Leclerc, kendisine hakaret eden gazeteci hakkında: "Kullanılan kelimelere şaşırdım"

Charles Leclerc, FIA'nın Daily Mail muhabiri Jonathan McEvoy'un akreditasyonunu iptal etmesi hakkında ilk kez konuştu.

Rahaan Mazumder Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 13:40

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Motorsport Red Zone



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2026 Las Vegas Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Charles Leclerc, FIA'nın Daily Mail muhabiri Jonathan McEvoy'un sezonun kalan üç yarışı için akreditasyonunu iptal etme kararı hakkında konuştu.

Leclerc, "Yazıyı gördüm ve kullanılan kelimelere oldukça şaşırdım. Bunun dışında söyleyecek fazla bir şeyim yok."

"Verilen cezaya gelince, bununla kesinlikle hiçbir ilgim yok ve bu konuda da söyleyecek fazla bir şeyim bulunmuyor."

"Formula 1 pilotları olarak bu tür eleştirilere alışkın olduğumuzu düşünüyorum. Aslında tam olarak bu tür eleştirilere değil, genel anlamda eleştirilere ve eleştiren insanlara alışkınız."

"Gazetecilerin zaman zaman zor sorular sormak ve sert başlıklar atmak gibi bir görevi var. Ancak burada kullanılan kelimelere şaşırdım." dedi.

Söz konusu olay, McEvoy'un Meksika Grand Prix'sinin ilk turunda Leclerc ile takım arkadaşı Lewis Hamilton arasında yaşanan temas hakkında bir köşe yazısı yayımlamasıyla başladı. Gazeteci, yazısında Leclerc'e ağır ve aşağılayıcı hakaretler yöneltti.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Bunun ardından FIA Genel Müdürü Alberto Villarreal, McEvoy'a Las Vegas, Katar ve Abu Dabi yarışları için akreditasyonunun askıya alındığını bildirdi. Gazetecinin 2027 sezonunda yeniden padoka dönmesi bekleniyor.

FIA sözcüsü, yaptırımı doğrularken 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası Medya İlkeleri'ne atıfta bulundu. Açıklamada, medya akreditasyonlarının tamamen FIA'nın takdirine bağlı olarak verildiği ve gazetecilerden 'adalet ve profesyonellik standartlarına' uymalarının beklendiği belirtildi.

McEvoy, yasaklandığını duyurduğu bir sonraki köşe yazısında Leclerc hakkındaki ifadesinin 'iyi niyetli bir şakalaşma' olduğunu savundu. Ayrıca Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur'ün kendisini FIA'ya şikayet ettiğini öne sürdü.

Ancak Vasseur'ün veya Ferrari'nin FIA'nın disiplin kararıyla bağlantılı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

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