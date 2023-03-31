Leclerc: "Kendimi araçta 'biraz' daha iyi hissediyorum"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarısı ıslak zeminde geçen ikinci antrenman seansında ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Seanslar karmaşık geçtiği için Cuma günü zamanların pek bir önemi yoktu. Fakat Leclerc, araç içerisinde daha mutlu hissettiğini söyledi.

Monakolu pilot, "Ayarlar üzerinde biraz daha çalıştık ve sezonun ilk iki yarışına göre biraz daha iyi hissettiğimi hissediyorum. Bu olumlu bir şey."

"Sezonun en iyi 2. antrenman seansını geçirdik, ki bu muhtemelen çok fazla anlam ifade etmiyor. Yine de en azından Cuma gününü doğru şekilde bitirdik."

"Şimdi Cumartesi gününden önce, doğru yönde birkaç adım daha atmak için çalışmalıyız. Umarım sıralama turlarında ve daha da önemlisi Pazar günü Red Bull'lara daha yakın oluruz..." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Monakolu pilot sözlerine şöyle devam etti: "Sıralama turlarında en iyiye yakın olacağımızı düşünüyorum."

"Yarışta ne yapacağımızı ise bilmiyoruz çünkü yağmurun gelişiyle, uzun sürüşleri ıslak zemin lastiğiyle atmak zorunda kaldık."

"Bu yüzden yarışa biraz bilinmezlik içerisinde gidiyoruz."

"3. antrenman seansını birkaç uzun sürüş daha yapmak ve daha fazla cevap almak için kullanabiliriz."

Leclerc, eğer ayarları biraz daha geliştirebilirlerse hafta sonunun kalanında daha da güçlü olmalarını bekliyor.

"Bugün yapmadığımız bazı değişiklikleri yaparak daha fazla performans elde edebileceğimizi düşünüyorum."

"Fakat son iki yarışta ne kadar zorlandığımızı unutmamalıyız. Elbette ihtiyacımız olan tüm hızı bulamayacağız fakat doğru yönde bir başka adım daha atmamızı umuyorum."