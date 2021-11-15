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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Leclerc: “Kendimi affettirmeliydim ve bunu başardım”

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, Editör

Charles Leclerc, dünkü kötü performansından sonra kendisini affettirmesi gerektiğini ve bugün bunu başardığını düşünüyor.

Leclerc: “Kendimi affettirmeliydim ve bunu başardım”

Brezilya Grand Prix'sinde iyi bir start alan Leclerc, lastiği patlayan Lando Norris’i ve takım arkadaşı Carlos Sainz’ı ilk turda geçmeyi başararak 4. sıraya yükseldi.

Sonrasında ise Lewis Hamilton’a geçilen Monakolu sürücü, yarışı iyi şekilde idare ederek beşinci oldu ve iyi puanlar kazandı.

Yarış hakkında konuşan Leclerc, “Bugün saldırmak zorundaydık. Dünkü zorlu yarışın ardından bugün, sürüşümü iyileştirmem gerektiğini biliyordum ve bunu yaptım.”

“Harika bir yarıştı. İyi bir ilk tur geçirdim ve sonrasında da lastikleri yarış sonuna kadar korumaya çalıştım. Carlos’la beraber, rakiplerimizden hızlıydık. Böylece yarışı iyi yönettik ve ben de iyi sürüş yaptım.”

“Buradaki ilk iki gün benim için kötüydü. Bu, herkesin başına gelen bir şey. Önemli olan, kendinizi affettirmek ve eğer mümkünse, bunu en gereken günde yapmak.

“Dürüst olmak gerekirse, dünkü kötü performansım, bir ilk değildi. Hiç başıma gelmeyen bir şey değildi. Bu çokça oluyor. Bazen daha fazla, bazen daha az oluyor.”

“Dün, kötü bir gündü ve gece sıkı çalıştım ve sürüşümü geliştirdim. Bugün bunu gördük. Bu yüzden çok mutluyum. Gereken zamanda gereken yerdeydim ve artık son yarışlara odaklanıyoruz. Cumadan pazara kadar iyi sürmeliyim.”

“Bugün elimizden gelenin en iyisini yaptık. Araçtan maksimumu çıkardık ve rekabetçiydik. Şampiyona için savaşırken çok rekabetçi olacağız ancak zorluyoruz, iyi çalışıyoruz ve McLaren’ı zorluyoruz. Bu güzel, ancak buna devam etmeliyiz.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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