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Leclerc: "Kendi performansımdan mutluyum çünkü çok iyi bir turdu"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Japonya GP öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda her ne kadar pole pozisyonunun çok gerisinde kalsa da, kendi performansından mutlu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Bir önceki yarış olan Singapur GP hafta sonunda Ferrari öne çıkan takım olsa da, Suzuka'da Red Bull yeniden ön plana çıktı ve Max Verstappen, 0.6 sn farkla pole pozisyonunu kazandı.

Verstappen'in arkasında oldukça rekabetçi bir bölüm vardı. McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris 2. ve 3. olurken onların hemen arkasında Leclerc yer aldı. Leclerc'in derecesi, Singapur'da pole pozisyonunu kazanan ancak bugün 6. olan takım arkadaşı Carlos Sainz'ın derecesinden 0.3 sn daha iyiydi.

Sıralamaların ardından konuşan Leclerc, "Mutlu olmak büyük bir ifade ancak evet, kendi performansımdan mutluyum çünkü gerçekten iyi bir turdu. O turumda pek bir şey kaldığını düşünmüyorum. Bu yüzden harikaydı. Ancak evet, buna rağmen ancak 4. olabildik. Bu kötü oldu."

"İki Red Bull yarışta çok hızlı olacak çünkü Max ve Checo arasında oldukça büyük fark vardı. Düşük yakıtta fark vardı ancak ağır yakıtta birbirlerine daha yakın olacaklardır. Bu yüzden yarın Checo'nun daha hızlı olmasını bekliyorum. McLaren'ler yarış performansı açısından çok daha yakınlar ancak muhtemelen onlar da temiz havada olacaklar. Bu yüzden onları geçmek zor olacak ancak stratejiyle ya da startta neler yapabileceğimize bakacağız." 

"Bu seneki yüksek sıcaklık nedeniyle lastiklerin aşırı ısınması gerçekten kötü seviyede. Bu yüzden lastik aşınması normalden fazla. Bu yüzden yarışın tamamen lastik yönetimi ve strateji üzerine olacağını düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, Red Bull'un daha birinci antrenmandan itibaren hızını gösterdiğini, bu yüzden pole derecesiyle farkın şaşırtıcı olmadığını, ancak kendilerinin bu kadar zayıf kalmalarını incelemeleri gerektiğini söyledi.

Leclerc, "Çılgın bir fark. Daha ilk antrenmandan itibaren yapmamız gereken çok şey olduğunu anladık, özellikle de birinci sektörde. Kaybın çoğu 1. sektörde oluyor. Bu yüzden buna bakmalıyız çünkü bu, nerede çalışmamız gerektiğini, aracın şu anda hangi koşullarda zayıf olduğunu anlamamıza yardımcı olur. McLaren'le de kıyaslarsanız, Q3'teki o turumda zorlandım ancak gerçekten iyi bir ilk sektör geçirdim. Buna rağmen geride kaldık. Bunun üzerinde çalışmamız lazım." dedi.

Leclerc, düzlükte pek yavaş görünmeyen McLaren'leri yarış içerisinde geçmelerinin pek mümkün olacağını düşünmüyor.

"Bunun zor olacağını düşünüyorum çünkü yarış performansımız onlarınkine çok benzer. Bu yüzden ya startta olabilir ya da stratejiyle."

"Lastiklerin aşırı ısınması açısından en zor hafta sonu olabilir. Singapur gibi zor olan bir pistten diğerine geçiş yaptık. Yarın lastikleri kontrol etmenin büyük bir iş olacağını düşünüyorum."

"Burası çok yüksek hızlı bir pist, o yüzden lastikleri yönetmek biraz daha zor olacak." 

"Lastik yönetimi açısından doğru yönde ilerliyoruz ancak bunun gerçek olduğunu doğrulamak için yarını bekleyip görelim." dedi.

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Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler"

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