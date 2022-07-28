Leclerc: "Kazayı baskı yüzünden yapmadım"

Haberi dinle

Fransa'da lider götürdüğü yarışta 11. virajda aracın arkasını kaybederek yarışı bariyerlerde noktalayan Leclerc, kazanın ardından oldukça üzgündü ve "Macaristan uçağına gidene dek evden çıkmayacağını" söylemişti.

Bugünkü basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Leclerc, "geçmişe odaklanmanın bir şey getirmeyeceğini" düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Leclerc, "Sadece evde kaldım. Pazartesi akşamı annem ile kardeşlerim beni görmeye geldiler, sonraki akşam arkadaşlarım geldi. Her gün destek vardı."

"Bana yardım edecek hiçbir şey yok. Hatam hakkında konuşmak ya da geçmişte kalmak yardımcı olmayacak. Hatamı yaptım, bana birçok puan kaybettirdi. Bunun farkındaydım ve bu kadar."

"Şimdi sadece önüme bakmam ve bu hafta sonu %100 olmam gerek. Bu yarışı kazanmaya çalışacağım, sonrasında işlerin iyi gideceğinden eminim."

"Bence bu hafta sonu güçlü bir araca sahip olacağız. Paul Ricard ve Hungaroring, geçtiğimiz yıllarda zorlandığım pistlerdi. Avusturya'da da durum böyleydi ama bu yıl iyi bir hafta sonu geçirmeyi başardım. Umuyorum bu hafta sonu da iyi geçer." dedi.

Leclerc'in kazasının ardından birçok kişi ve medya mensubu, Monakolu pilotun baskıyı kaldıramadığını ve bu yüzden kaza yaptığını öne sürdü.

Leclerc, "baskı yüzünden kaza yaptığı" iddialarına katılmıyor.

"Hayır baskı yüzünden değildi. Gerçek baskı Max tam arkamdayken vardı ve sonrasında Max optimum olmayan stratejiye geçti. Yani o noktadan sonra sadece zorlayarak kendi yarışıma odaklanmam gerekiyordu ki böyle de yapıyordum."

"Fakat limitlerde mücadele ederken, bazen böyle hatalar olabiliyor. Sadece çok ileri gittiğim ve fazla zorladığım tarzda bir hataydı. Hepsi bu."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc'e "Verilere baktığında kaza hakkında bir şey öğrendin mi?" diye soruldu. Monakolu pilot, "rüzgar esti" tarzı bahanelerden hoşlanmadığını ve bunun kendi hatası olduğunu dile getirdi.

"Yani 'oh rüzgardan oldu, kuş geçti' demekten nefret ediyorum. Günün sonunda aracı ben sürüyorum ve benim hatam. Evet, koşullar her tur değişiyorlar ama bu herkes için aynı. Elbette limitte giderken durum daha çetrefilli oluyor ama bence herkes limitte gidiyor."

Leclerc bariyerlere araca pek de hasar vermeyecek bir şekilde girmişti ve aslında ön süspansiyonlar sağlamdı. Ancak Leclerc, biraz da kendi dikkatsizliği yüzünden geri vitesi seçemedi ve bariyerlerden çıkamadı.

Leclerc, Fransa'da geri vitesi seçemese de bir şeyi değiştirmeyeceklerini söyledi ve "Yani her takımda koruma modları oluyor, maalesef vites kutusu takıldı ve geri vitesi seçemedim." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, on the grid Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc'in bariyerlere girmesinin ardından takım radyosundan gaz pedalıyla alakalı konuşması, araçta muhtemel bir pedal sorunu olabileceğine dair spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu. Leclerc, bu konuya açıklık getirdi ve araçta sorun olmadığını yineledi.

"Kazamla alakalı bu kadar çok teori çıkmasına şaşırdım. Benim takım radyosundaki mesajlarımı dinliyorlar ve bazı kişilerin şüphelerinin olduğunu anlıyorum. Ancak [pedalla alakalı sorun yoktu], sadece 1.viteste tork sınırlıydı. Ben de bundan bahsediyordum. Kazadan önceki bir sorundan değil. Yani araçta bir şey yoktu."

Ferrari, son güncellemeleri ile gelişim savaşında Red Bull'un önüne geçmiş gibi duruyor. Leclerc ise Avusturya'daki sprint yarışının ardından sürüşünde değişiklikler yaptığını ve bunların işe yaradığını söylüyor.

"Güçlü bir arabaya sahibiz gibi duruyor. Beni en çok şaşırtan şey şu: Avusturya'dan bu yana yarış tempomuz ve lastik yönetimimiz iyiydi. Avusturya'daki sprint yarışının ardından sürüşümde bazı şeyler değiştirdim ve bu değişimler, benim için ileri doğru iyi bir adım oldular gibi."

"Fakat bence Red Bull sıralama turlarında hâlâ oldukça güçlü".

Son olarak, Leclerc'e "Şampiyonluk hâlâ mümkün mü?" sorusu yöneltildi. Leclerc, "En son ana kadar inanacağım." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images