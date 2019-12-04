Leclerc: "Kazaya rağmen iyi bir gündü"

Bugün gerçekleştirilen lastik testinde Charles Leclerc, Ferrari'nin direksiyonuna geçen isimdi ve 1:37.401'lik derecesiyle günü ikinci sırada tamamladı.

Bununla birlikte Leclerc, seans içerisinde kaza yaptı ve 103 turla günün en az tur atan isimlerinden birisi oldu.

Günün ardından konuşan genç sürücü, kazaya rağmen iyi bir gün olduğunu düşünüyor.

"Bugün pistte son kez çalışma yaptık ve günü erken kapatmamıza sebep olmasına rağmen oldukça faydalı bir gün oldu."

"2020 lastiklerini değerlendirmek amacıyla, bu yılki lastiklerle pek çok karşılaştırma çalışması yaptık. Aynı zamanda derinlemesine analiz edilebilecek pek çok veri de topladık."

"Artık tatil vakti! Ferrari ile ilk yılımı asla unutamayacak olsam bile biraz rahatlama vakti geldi. Yakında tekrar piste çıkmak için sabırsızlanacağımı biliyorum."