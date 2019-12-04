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Formula 1 / Abu Dhabi Aralık testi / Röportaj

Leclerc: "Kazaya rağmen iyi bir gündü"

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Leclerc: "Kazaya rağmen iyi bir gündü"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Ara 2019 17:21

Charles Leclerc, testlerde yaptığı kazaya rağmen günün iyi geçtiğini düşünüyor.

Bugün gerçekleştirilen lastik testinde Charles Leclerc, Ferrari'nin direksiyonuna geçen isimdi ve 1:37.401'lik derecesiyle günü ikinci sırada tamamladı.

Bununla birlikte Leclerc, seans içerisinde kaza yaptı ve 103 turla günün en az tur atan isimlerinden birisi oldu.

Günün ardından konuşan genç sürücü, kazaya rağmen iyi bir gün olduğunu düşünüyor.

"Bugün pistte son kez çalışma yaptık ve günü erken kapatmamıza sebep olmasına rağmen oldukça faydalı bir gün oldu."

"2020 lastiklerini değerlendirmek amacıyla, bu yılki lastiklerle pek çok karşılaştırma çalışması yaptık. Aynı zamanda derinlemesine analiz edilebilecek pek çok veri de topladık."

"Artık tatil vakti! Ferrari ile ilk yılımı asla unutamayacak olsam bile biraz rahatlama vakti geldi. Yakında tekrar piste çıkmak için sabırsızlanacağımı biliyorum."

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Liste

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
1/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
2/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
3/9

Fotoğraf: Erik Junius

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
4/9

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
5/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
6/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Auto di Charles Leclerc, Ferrari SF90 viene riportata in garage

Auto di Charles Leclerc, Ferrari SF90 viene riportata in garage
7/9

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
8/9

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
9/9

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi Aralık testi
Alt-etkinlik Çarşamba
Lokasyon Yas Marina Circuit
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

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28 Kas - 1 Ara
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