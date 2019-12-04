Leclerc: "Kazaya rağmen iyi bir gündü"
Charles Leclerc, testlerde yaptığı kazaya rağmen günün iyi geçtiğini düşünüyor.
Bugün gerçekleştirilen lastik testinde Charles Leclerc, Ferrari'nin direksiyonuna geçen isimdi ve 1:37.401'lik derecesiyle günü ikinci sırada tamamladı.
Bununla birlikte Leclerc, seans içerisinde kaza yaptı ve 103 turla günün en az tur atan isimlerinden birisi oldu.
Günün ardından konuşan genç sürücü, kazaya rağmen iyi bir gün olduğunu düşünüyor.
"Bugün pistte son kez çalışma yaptık ve günü erken kapatmamıza sebep olmasına rağmen oldukça faydalı bir gün oldu."
"2020 lastiklerini değerlendirmek amacıyla, bu yılki lastiklerle pek çok karşılaştırma çalışması yaptık. Aynı zamanda derinlemesine analiz edilebilecek pek çok veri de topladık."
"Artık tatil vakti! Ferrari ile ilk yılımı asla unutamayacak olsam bile biraz rahatlama vakti geldi. Yakında tekrar piste çıkmak için sabırsızlanacağımı biliyorum."
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Auto di Charles Leclerc, Ferrari SF90 viene riportata in garage
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
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|Çarşamba
|Lokasyon
|Yas Marina Circuit
|Pilotlar
|Charles Leclerc
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al
|Editör
|Franco Nugnes
Leclerc: "Kazaya rağmen iyi bir gündü"
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