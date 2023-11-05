Leclerc: "Kazaya motor sorunu sebep oldu"
Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, 2023 Brezilya Grand Prix'sinin ilk turunda yaşadığı soruna motor sorununun sebep olduğunu açıkladı.
Leclerc'in bugünkü yarışa Red Bull pilotu Max Verstappen'in arkasında gridde ikinci sırada başlaması gerekiyordu ancak Monakolu pilot formasyon turunun 6. virajında (Ferradura) spin atarak bariyerlere çarptı.
Bu olaydan önce SF-23'ün arkasından küçük bir duman çıktı ve ardından arka aks kilitlenerek aracı spin atmasına neden oldu.
Sky Sports F1'e konuşan Leclerc, bir motor sorununun patinajı tetiklediğini ve ardından direksiyon simidini etkileyen bir hidrolik arızası yaşadığını belirtti.
Leclerc, "Direksiyonu kaybettiğimde dümdüz gittim çünkü artık hidroliğim yoktu."
"Bunun bir hidrolik sorunu olduğunu sanmıyorum. Yani, ne olduğunu biliyorum. Çok fazla ayrıntıya giremem."
"Arka tekerleklerin kilitlenmesine neden olan bir motor sorunu ortaya çıktı ve tabii ki spin atıp, duvara çarptım. Hiçbir şey yapamadım." dedi.
Ferrari'den takım arkadaşı Carlos Sainz bir önceki Meksika yarışının ilk antrenman seansında hidrolik arızası yaşamıştı.
Takım arkadaşı Sainz'ın kötü kalkışından debriyajı sorumlu tuttuğu yarışla ilgili konuşan Leclerc, "İki sorun tamamen farklı."
"Şahsen aracımdan memnundum, araçlar arasındaki ayarları hafta sonundan hafta sonuna değiştiriyoruz."
"Sanırım kendi tarafında yaptıklarından memnun değildi ama benim tarafımda her şey iyiydi." dedi.
Leclerc başlangıçta bariyerlerden çıkmayı başardı ancak ön kanadında hasar vardı. Sonrasında hasar büyük olduğu için de yarışı bıraktı.
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, with his engineer
Leclerc: “Bu yıl bize karşı hiç nazik değildi”
Leclerc: “Bu yıl bize karşı hiç nazik değildi” Leclerc: “Bu yıl bize karşı hiç nazik değildi”
İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu
İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu
Leclerc: "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım"
Leclerc: "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım" Leclerc: "Hiç böyle bir şey yaşamamıştım"
Massa: "F1 şampiyonluk davasına rağmen Domenicali ile ilişkilerimiz iyi"
Massa: "F1 şampiyonluk davasına rağmen Domenicali ile ilişkilerimiz iyi" Massa: "F1 şampiyonluk davasına rağmen Domenicali ile ilişkilerimiz iyi"
Ferrari, Amerika'daki diskalifiyenin ardından Brezilya'da tahta plakada risk almayacak
Ferrari, Amerika'daki diskalifiyenin ardından Brezilya'da tahta plakada risk almayacak Ferrari, Amerika'daki diskalifiyenin ardından Brezilya'da tahta plakada risk almayacak
Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış
Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış
Son Haberler
Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"
Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor" Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"
FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"
FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'" FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"
Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"
Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu" Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"
Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"
Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı" Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar