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Formula 1 Brezilya GP
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Leclerc: "Kazaya motor sorunu sebep oldu"

Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, 2023 Brezilya Grand Prix'sinin ilk turunda yaşadığı soruna motor sorununun sebep olduğunu açıkladı.

Editör Ezel Tan
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc'in bugünkü yarışa Red Bull pilotu Max Verstappen'in arkasında gridde ikinci sırada başlaması  gerekiyordu ancak Monakolu pilot formasyon turunun 6. virajında (Ferradura) spin atarak bariyerlere çarptı.

Bu olaydan önce SF-23'ün arkasından küçük bir duman çıktı ve ardından arka aks kilitlenerek aracı spin atmasına neden oldu.

Sky Sports F1'e konuşan Leclerc, bir motor sorununun patinajı tetiklediğini ve ardından direksiyon simidini etkileyen bir hidrolik arızası yaşadığını belirtti.

Leclerc, "Direksiyonu kaybettiğimde dümdüz gittim çünkü artık hidroliğim yoktu."

"Bunun bir hidrolik sorunu olduğunu sanmıyorum. Yani, ne olduğunu biliyorum. Çok fazla ayrıntıya giremem."

"Arka tekerleklerin kilitlenmesine neden olan bir motor sorunu ortaya çıktı ve tabii ki spin atıp, duvara çarptım. Hiçbir şey yapamadım." dedi.

Ferrari'den takım arkadaşı Carlos Sainz bir önceki Meksika yarışının ilk antrenman seansında hidrolik arızası yaşamıştı.

Takım arkadaşı Sainz'ın kötü kalkışından debriyajı sorumlu tuttuğu yarışla ilgili konuşan Leclerc, "İki sorun tamamen farklı."

"Şahsen aracımdan memnundum, araçlar arasındaki ayarları hafta sonundan hafta sonuna değiştiriyoruz."

"Sanırım kendi tarafında yaptıklarından memnun değildi ama benim tarafımda her şey iyiydi." dedi.

Leclerc başlangıçta bariyerlerden çıkmayı başardı ancak ön kanadında hasar vardı. Sonrasında hasar büyük olduğu için de yarışı bıraktı.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, with his engineer

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, with his engineer

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