Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Red Bull ile tempo farkı nedeniyle pazar günü kazanmalarının çok zor olduğunu söylüyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Pole adamı Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Sıralama Sonrası Konuşma

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında ikinci en iyi zamanı yapmasının ardından pazar günkü yarışta Max Verstappen'in hemen ardında olacak.

Aslında sıralama turlarına çok iyi başlayan ve lastik de saklayan Leclerc, son bölümde rüzgar nedeniyle vakit kaybettiğini söyledi.

Leclerc şöyle konuştu: "Q1 gerçekten iyiydi. Sadece bir set yeni yumuşak lastik taktık ve gerçekten iyi bir iş çıkardık, araç harika hissediyordu."

"İlk antrenmandan itibaren araçta epeyce değişiklik yaptık ve doğru yönde ilerledik."

"Bu yüzden mutluydum. İkinci bölümde, sadece bir tur atmam gerektiğini biliyordum, bunu yaptık ve bu da yeterince iyiydi."

"Üçüncü bölümde olanları ise kariyerimde hiç yaşamamıştım. Rüzgar değişimi çılgıncaydı. İkinci sektörden itibaren kesinlikle yol tutuş yoktu, bu da son derece kafa karıştırıcıydı çünkü gireceğiniz virajda dengenin nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yoktu."

"Bu da işleri çok ilginç hale getirdi. Neyse ki her şeyi kontrol altında tuttum. Aslında turu neredeyse iptal edecektim! O kadar kötü hissettim ki, 'Tamam, hiç iyi değil, kesin 10. sıradayım' dedim."

"Neyse ki öyle olmadı ve ikincilik iyi bir sonuç."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, attempts to shelter from the rain after Qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, attempts to shelter from the rain after Qualifying

Seans normal geçseydi pole pozisyonunu alıp alamayacağı sorusuna, "Bilmiyorum. İkinci bölümdeki düşük sıcaklıklarda belki biraz fazla zorlandığımızı hissediyorum."

"Bu yüzden pole pozisyonu için yeterli olacağını sanmıyorum ama bence yakın olurdu."

Sonrasında hafta sonunun kalanından ne beklediği soruldu ve şöyle dedi: "Net bir şey söylemek zor çünkü yarış temposuna bakamadık."

"Bu tür formatlarda yeterince tur atma şansınız olmuyor. Bu yüzden Pazar günü ne olacağını tahmin etmek çok zor. Ancak kesin olan bir şey var ki o da bunun bizim zayıf noktamız olduğu."

"Bunun üzerinde çalışmamız gerektiği açık. Bu yüzden Pazar gününe ve tabii ki yarına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

"Hissiyatım iyi ama bunun Red Bull'a meydan okumak için yeterli olup olmayacağı bence farklı bir hikaye çünkü bu yıl çok ama çok güçlüler. Üstelik Pazar günü bizden çok daha güçlüler. Yani yapacak çok işimiz var."

"Gerçekçi olmak gerekirse zor olacak. Fakat başlangıçta onu geçme ve ardından diğer tüm turlarda onu arkamda tutma fırsatı varsa, bunu deneyeceğim."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber F1 takımları kapalı park kurallarını gevşetmek için bastırıyor
Sonraki haber Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Formula 1
Brezilya GP

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Alonso: "Perez beni geçince 'podyum kaçtı' dedim"

Alonso: "Perez beni geçince 'podyum kaçtı' dedim"

Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Perez beni geçince 'podyum kaçtı' dedim" Alonso: "Perez beni geçince 'podyum kaçtı' dedim"

Brezilya'da günün pilotu Norris oldu

Brezilya'da günün pilotu Norris oldu

Formula 1
Brezilya GP

Brezilya'da günün pilotu Norris oldu Brezilya'da günün pilotu Norris oldu

Son Haberler

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol