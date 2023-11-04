Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında ikinci en iyi zamanı yapmasının ardından pazar günkü yarışta Max Verstappen'in hemen ardında olacak.

Aslında sıralama turlarına çok iyi başlayan ve lastik de saklayan Leclerc, son bölümde rüzgar nedeniyle vakit kaybettiğini söyledi.

Leclerc şöyle konuştu: "Q1 gerçekten iyiydi. Sadece bir set yeni yumuşak lastik taktık ve gerçekten iyi bir iş çıkardık, araç harika hissediyordu."

"İlk antrenmandan itibaren araçta epeyce değişiklik yaptık ve doğru yönde ilerledik."

"Bu yüzden mutluydum. İkinci bölümde, sadece bir tur atmam gerektiğini biliyordum, bunu yaptık ve bu da yeterince iyiydi."

"Üçüncü bölümde olanları ise kariyerimde hiç yaşamamıştım. Rüzgar değişimi çılgıncaydı. İkinci sektörden itibaren kesinlikle yol tutuş yoktu, bu da son derece kafa karıştırıcıydı çünkü gireceğiniz virajda dengenin nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yoktu."

"Bu da işleri çok ilginç hale getirdi. Neyse ki her şeyi kontrol altında tuttum. Aslında turu neredeyse iptal edecektim! O kadar kötü hissettim ki, 'Tamam, hiç iyi değil, kesin 10. sıradayım' dedim."

"Neyse ki öyle olmadı ve ikincilik iyi bir sonuç."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, attempts to shelter from the rain after Qualifying

Seans normal geçseydi pole pozisyonunu alıp alamayacağı sorusuna, "Bilmiyorum. İkinci bölümdeki düşük sıcaklıklarda belki biraz fazla zorlandığımızı hissediyorum."

"Bu yüzden pole pozisyonu için yeterli olacağını sanmıyorum ama bence yakın olurdu."

Sonrasında hafta sonunun kalanından ne beklediği soruldu ve şöyle dedi: "Net bir şey söylemek zor çünkü yarış temposuna bakamadık."

"Bu tür formatlarda yeterince tur atma şansınız olmuyor. Bu yüzden Pazar günü ne olacağını tahmin etmek çok zor. Ancak kesin olan bir şey var ki o da bunun bizim zayıf noktamız olduğu."

"Bunun üzerinde çalışmamız gerektiği açık. Bu yüzden Pazar gününe ve tabii ki yarına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."

"Hissiyatım iyi ama bunun Red Bull'a meydan okumak için yeterli olup olmayacağı bence farklı bir hikaye çünkü bu yıl çok ama çok güçlüler. Üstelik Pazar günü bizden çok daha güçlüler. Yani yapacak çok işimiz var."

"Gerçekçi olmak gerekirse zor olacak. Fakat başlangıçta onu geçme ve ardından diğer tüm turlarda onu arkamda tutma fırsatı varsa, bunu deneyeceğim."