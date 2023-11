Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında ikinci en iyi zamanı yapmasının ardından pazar günkü yarışta Max Verstappen'in hemen ardında olacak.

Aslında sıralama turlarına çok iyi başlayan ve lastik de saklayan Leclerc, son bölümde rüzgar nedeniyle vakit kaybettiğini söyledi.

Leclerc şöyle konuştu: "Q1 gerçekten iyiydi. Sadece bir set yeni yumuşak lastik taktık ve gerçekten iyi bir iş çıkardık, araç harika hissediyordu."

"İlk antrenmandan itibaren araçta epeyce değişiklik yaptık ve doğru yönde ilerledik."

"Bu yüzden mutluydum. İkinci bölümde, sadece bir tur atmam gerektiğini biliyordum, bunu yaptık ve bu da yeterince iyiydi."

"Üçüncü bölümde olanları ise kariyerimde hiç yaşamamıştım. Rüzgar değişimi çılgıncaydı. İkinci sektörden itibaren kesinlikle yol tutuş yoktu, bu da son derece kafa karıştırıcıydı çünkü gireceğiniz virajda dengenin nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yoktu."

"Bu da işleri çok ilginç hale getirdi. Neyse ki her şeyi kontrol altında tuttum. Aslında turu neredeyse iptal edecektim! O kadar kötü hissettim ki, 'Tamam, hiç iyi değil, kesin 10. sıradayım' dedim."

"Neyse ki öyle olmadı ve ikincilik iyi bir sonuç."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, attempts to shelter from the rain after Qualifying