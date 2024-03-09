Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında iyi bir performans sergileyerek ikinci olmayı başardı.

Seansla ilgili konuşan Leclerc, "Yarışa ilk çizgiden başlamak çok güzel. Fakat sıralama turlarında araçla ilgili doğru hissi bulamadım."

"Bazı nedenlerden dolayı, yeni lastiklerle aracı istediğimiz noktaya getiremedim, umarım yarışta durum biraz daha iyi olur."

"Bazı nedenlerden dolayı, oldukça fazla önden kayma yaşadık ve arka taraf tam olarak istediğim gibi değildi."

"Bu yüzden 3. bölümde farklı bir şey denedik. Bir hazırlık turu da attık ama bu hiç yardımcı olmadı."

"Yine de ikinci turda her şeyi bir araya getirdiğimi düşünüyorum; bu şartlarda daha fazlası olduğunu sanmıyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Perşembe gününü göz önünde bulundurursak, sıralama turlarındaki hissettiklerim beklediğim kadar iyi değildi." dedi.

Seansa girerken ne beklediği sorusuna Leclerc, "Pozisyon beklentisinden çok, his ve denge beklentim vardı."

"Sıralamalarda bulduğum şey bu değildi, kesinlikle daha fazlasını yapabilirdik ancak Max harika bir tur attı. Sıralama turlarında onlar daha güçlüydü."

"Bu yüzden bunun üzerinde çalışmalıyız." cevabını verdi.

Sonrasında yarışla ilgili şunları ekledi: "Az önce konuşuyorduk, bence fiziksel anlamda sezonun en zor yarışı ya da en zor yarışlarından biri olacak."

"Bunun dışında, stratejiyi doğru belirlemeniz gerekiyor ve doğru kararları almak için çok çalışacağız."

Red Bull'un yenilebilir olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna Leclerc, "Evet."

"Ben her zaman iyimserim, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Ancak normalde üstünlüğün onlarda olduğunu ve yarışta sıralama turlarına göre biraz daha hızlı olduklarını biliyoruz."

"Aradaki farklara bakacak olursak, yarışta birinciliği elde etmek zor olacak. Fakat her zamanki gibi elimden geleni yapacağım." cevabını verdi.