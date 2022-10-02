Leclerc: "Kazanmak için her şeyi yaptım"
Singapur'da yarışa pole pozisyonundan başlamasına rağmen yarışı ikinci sırada tamamlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, "kazanmak için her şeyi yaptığını" söylüyor.
Singapur Grand Prix'sinin şiddetli ve sağanak yağış nedeniyle bir saat geç başlamasıyla birlikte pilotlar, ancak ıslak zemin lastikleriyle başlayabilecekleri yarış koşullarıyla karşı karşıya kaldı.
Yarışa 2. sıradan başlayan Red Bull pilotu Sergio Perez, start anında pole pozisyonundaki Leclerc'i geçmeyi başardı. Yarışın geri kalanında Monakolu pilot, Perez'in arka kanadını izlemek zorunda kaldı.
Leclerc, liderliği yeniden kazanmak ve galibiyet almak için elinden gelen her şeyi yaptı; ancak Singapur pisti, geçiş yapmanın oldukça zor olmasıyla biliniyor.
Ferrari pilotu Red Bull aracının tam arkasına gelip birkaç kez geçiş denemesi yapmış olsa bile başarılı olamadı ve yarışı Perez'in 7.5 saniye ardında noktaladı.
Leclerc, "Yarışı kazanmak için elimden geleni yaptım, gerçekten sonuna kadar zorladım."
"Ancak ne yazık ki kötü bir start aldık, o an araçta tam olarak güç yoktu. Bu da yarış galibiyetine mal oldu."
"Genel olarak yarışta olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, bana sadece aradaki farkı kapatmam söylenmişti."
"Yine de genel olarak takım için iyi bir gündü. Bu gece iyi bir uyku çekip Japonya'ya hazırlanacağız." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
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