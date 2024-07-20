Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Leclerc kazada sorumluluğu üstlendi

Charles Leclerc, Macaristan Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaptığı kazada sorumluluğu üstlendi.

Ezel Tan
Marshals remove the damaged car of Charles Leclerc, Ferrari SF-24, from the circuit

Hungaroring'deki ikinci antrenman seansının henüz ilk dakikalarında Charles Leclerc aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Bu olay kırmızı bayraklara neden oldu ve Monakolu pilot günün önemli bir kısmını kaybetti.

Leclerc ikinci antrenman seansından sonra gazetecilere verdiği demeçte, “Aracın kontrolünü kaybettiğimde, hasarın şu an olduğundan çok daha büyük olacağını düşünmüştüm."

"Hasar o kadar büyük olmasa da seansa devam edemedik ve bu da asla istemeyeceğiniz bir şey."

"Dördüncü virajın ortasında araç aniden kaydı; bunun üzerine dışarı açıldım fakat aracın kontrolünü kaybettim. Bu benim hatamdı."

"Şimdi önemli olan yarın güçlü şekilde geri dönmek."

"Araç o ana kadar oldukça iyiydi ve hissiyat daha iyi hale geliyordu. Son üç ya da dört hafta sonuna göre biraz daha iyi bir Cuma günü geçirdik, bu da olumlu bir durum."

"Ne yazık ki benim hatam nedeniyle daha az mesafe tamamladık ama umarım üçüncü antrenmanda bunu telafi edebiliriz."

Araçtaki hissiyatın güncellemenin işe yaradığı anlamına gelip gelmediği sorusuna Leclerc şu yanıtı verdi: “Çok net olmak istemem ama hissiyat iyi ve bu her zaman iyiye işarettir. Yine de hâlâ McLaren'in oldukça gerisinde olduğumuzu düşünüyorum."

"McLaren bu hafta sonu çok güçlü görünüyor. Yarın yapbozun tüm parçalarını bir araya getirmek önemli olacak. Umarım o zaman iyi bir konumda olacağız."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: "Yapmamız gereken analizler var"
Sonraki haber Sainz: "Yarış temposunda Red Bull ve McLaren'ın gerisindeyiz"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "Yarış temposunda Red Bull ve McLaren'ın gerisindeyiz"

Sainz: "Yarış temposunda Red Bull ve McLaren'ın gerisindeyiz"

Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "Yarış temposunda Red Bull ve McLaren'ın gerisindeyiz"
Red Bull perde arkasında Sainz ile mi görüşüyor?

Red Bull perde arkasında Sainz ile mi görüşüyor?

Formula 1
Red Bull perde arkasında Sainz ile mi görüşüyor?
Vasseur: "Silverstone yarışını feda etmekle doğru kararı verdik"

Vasseur: "Silverstone yarışını feda etmekle doğru kararı verdik"

Formula 1
Britanya GP
Vasseur: "Silverstone yarışını feda etmekle doğru kararı verdik"
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!

Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!

Formula 1
Macaristan GP
Newey'nin Ferrari'ye gitmesini engelleyen asıl sebepler ortaya çıktı!
Leclerc, Ferrari'nin kendisinden umudu kestiği için Hamilton'la anlaştığına inanmıyor

Leclerc, Ferrari'nin kendisinden umudu kestiği için Hamilton'la anlaştığına inanmıyor

Formula 1
Leclerc, Ferrari'nin kendisinden umudu kestiği için Hamilton'la anlaştığına inanmıyor
Vasseur: "Newey'i takıma katmayı düşünmezsem bu benim ciddi bir hatam olur"

Vasseur: "Newey'i takıma katmayı düşünmezsem bu benim ciddi bir hatam olur"

Formula 1
Vasseur: "Newey'i takıma katmayı düşünmezsem bu benim ciddi bir hatam olur"

Son Haberler

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

WRC WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye