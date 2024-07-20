Leclerc kazada sorumluluğu üstlendi

Hungaroring'deki ikinci antrenman seansının henüz ilk dakikalarında Charles Leclerc aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Bu olay kırmızı bayraklara neden oldu ve Monakolu pilot günün önemli bir kısmını kaybetti.

Leclerc ikinci antrenman seansından sonra gazetecilere verdiği demeçte, “Aracın kontrolünü kaybettiğimde, hasarın şu an olduğundan çok daha büyük olacağını düşünmüştüm."

"Hasar o kadar büyük olmasa da seansa devam edemedik ve bu da asla istemeyeceğiniz bir şey."

"Dördüncü virajın ortasında araç aniden kaydı; bunun üzerine dışarı açıldım fakat aracın kontrolünü kaybettim. Bu benim hatamdı."

"Şimdi önemli olan yarın güçlü şekilde geri dönmek."

"Araç o ana kadar oldukça iyiydi ve hissiyat daha iyi hale geliyordu. Son üç ya da dört hafta sonuna göre biraz daha iyi bir Cuma günü geçirdik, bu da olumlu bir durum."

"Ne yazık ki benim hatam nedeniyle daha az mesafe tamamladık ama umarım üçüncü antrenmanda bunu telafi edebiliriz."

Araçtaki hissiyatın güncellemenin işe yaradığı anlamına gelip gelmediği sorusuna Leclerc şu yanıtı verdi: “Çok net olmak istemem ama hissiyat iyi ve bu her zaman iyiye işarettir. Yine de hâlâ McLaren'in oldukça gerisinde olduğumuzu düşünüyorum."

"McLaren bu hafta sonu çok güçlü görünüyor. Yarın yapbozun tüm parçalarını bir araya getirmek önemli olacak. Umarım o zaman iyi bir konumda olacağız."